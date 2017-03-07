В Крыму инициируют включение 18 марта в перечень памятных дат России

«Годовщина возвращения Крыма стала одной из главных патриотических дат для российского народа — наряду с Днем Победы, Днем защитника Отечества и Днем народного единства», — считает А. Козенко.

По его словам, законопроект подготовлен и в ближайшие дни будет внесен на рассмотрение российского парламента.

Предлагается внести изменения в федеральный закон от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» и включить в перечень памятных дат 18 марта как День воссоединения Крыма с Россией.

Парламентарий отметил, что речь пока не идет об установлении всероссийского выходного дня 18 марта. «Этот вопрос будет требовать дополнительно внесения изменений в Трудовой кодекс РФ, однако, учитывая, с каким патриотическим подъемом россияне каждый год в этот день выходят на площади городов — от Владивостока до Калининграда, — необходимо широкое общественное обсуждение этой идеи», — отметил А. Козенко.