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16:44 (мск), источник: Интерфакс

В Крыму инициируют включение 18 марта в перечень памятных дат России

7 марта. Interfax-Russia.ru — Русская община Крыма предлагает включить 18 марта — день подписания межгосударственного договора о принятии полуострова в состав России — в перечень памятных дат страны, сообщила во вторник пресс-служба замглавы организации, депутата Госдумы РФ Андрея Козенко.

Источник: Reuters

«Годовщина возвращения Крыма стала одной из главных патриотических дат для российского народа — наряду с Днем Победы, Днем защитника Отечества и Днем народного единства», — считает А. Козенко.

По его словам, законопроект подготовлен и в ближайшие дни будет внесен на рассмотрение российского парламента.

Предлагается внести изменения в федеральный закон от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» и включить в перечень памятных дат 18 марта как День воссоединения Крыма с Россией.

Парламентарий отметил, что речь пока не идет об установлении всероссийского выходного дня 18 марта. «Этот вопрос будет требовать дополнительно внесения изменений в Трудовой кодекс РФ, однако, учитывая, с каким патриотическим подъемом россияне каждый год в этот день выходят на площади городов — от Владивостока до Калининграда, — необходимо широкое общественное обсуждение этой идеи», — отметил А. Козенко.

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