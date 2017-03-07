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17:45 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе пройдет акция протеста

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. В Международный день рек, называемый также Международным днем действий против плотин, 14 марта, экологии Молдовы и Украины проведут одновременную акцию протеста в обеих странах, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Ассоциации хранителей реки Днестр «Эко Тирас» Илья Тромбицкий.

Источник: Sputnik.md

По его словам, лозунг акции — «Спасем реку Днестр! Добьемся отмены строительства новых ГЭС на Днестре!».

В Кишиневе протест пройдет с 15.00 до 16.00 перед зданием Делегации Европейского союза и с 16.00 до 17.00 перед Посольством Украины в Республике Молдова.

«Просьба ко всем неравнодушным гражданам быть в это время в местах проведения этой мирной акции. Убедительная просьба соблюдать правила организаторов — никакой партийной и политической символики, исключительно мирный протест. Организаторы подготовят плакаты», — отметил Тромбицкий.

По его словам, участники протеста намерены потребовать вмешаться в планы правительства Украины по возведению в верховьях Днестра шести ГЭС.

Специалисты считают, что эти новые сооружения нанесут вред экосистеме реки и ее бассейна, ухудшат качество питьевой воды из Днестра, а также снизят в нем уровень воды.

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