В Кишиневе пройдет акция протеста

По его словам, лозунг акции — «Спасем реку Днестр! Добьемся отмены строительства новых ГЭС на Днестре!».

В Кишиневе протест пройдет с 15.00 до 16.00 перед зданием Делегации Европейского союза и с 16.00 до 17.00 перед Посольством Украины в Республике Молдова.

«Просьба ко всем неравнодушным гражданам быть в это время в местах проведения этой мирной акции. Убедительная просьба соблюдать правила организаторов — никакой партийной и политической символики, исключительно мирный протест. Организаторы подготовят плакаты», — отметил Тромбицкий.

По его словам, участники протеста намерены потребовать вмешаться в планы правительства Украины по возведению в верховьях Днестра шести ГЭС.

Специалисты считают, что эти новые сооружения нанесут вред экосистеме реки и ее бассейна, ухудшат качество питьевой воды из Днестра, а также снизят в нем уровень воды.