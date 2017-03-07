Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму «слабаком», который позволял России «наезжать» на него в течении восьми лет пребывания в Белом доме. Об этом Трамп написал на своей странице в сети Twitter.

Нынешний американский лидер добавил, что в период правления Обамы Россия набирала силу и объединилась с Крымом.

«Восемь лет Россия “наезжала” на президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, заполучила Крым и прибавляла ракеты», — написал Трамп. «Слабак!», — прибавил он, характеризуя Обаму.