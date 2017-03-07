Глава региона Максим Решетников поздравил женщин с Международным женским Днем 8 марта

В мероприятии принял участие глава Пермского края Максим Решетников, а также представители городских властей, депутатского корпуса, социальных и общественных организаций, сфер образования, здравоохранения и культуры. В фойе Дворца культуры гостей вечера встречали галантные кавалеры, которые дарили дамам цветы и провожали в театральный зал.

Женщин с 8 Марта со сцены поздравил глава Пермского края Максим Решетников:

«От всей души поздравляю вас с праздником весны — 8 марта! Вы сохраняете семейный очаг наших домов, наполняете их теплом и уютом. Вы дарите жизнь, воспитываете наших детей. При этом вам удается достигать вершин в профессии, активно участвовать в общественной, политической, благотворительной деятельности. Сегодня здесь, в этом зале, собрались представительницы самых разных профессий. За каждым успехом и достижением Пермского края — ваш ежедневный труд, ваша самоотдача любимому делу. При этом, несмотря на все сложности, которая несет ваша ответственная работа, вы остаетесь нежными, красивыми и любящими», — сказал глава региона.

В рамках праздничной программы «С любовь к женщине» выступили солисты Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, детский ансамбль «Домисольки», ансамбль танца «Солнечная радуга» и другие Прикамские артисты. Главным подарком праздника стал концерт звезд Российской эстрады — дуэта «Баян Микс».

Торжественный вечер завершился танцами под духовой оркестр в центральном фойе Дворца культуры.