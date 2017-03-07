Воронежский губернатор поздравил женщин с 8 Марта цитатой Сергея Шнурова

Глава региона пожелал женщинам любви, счастья и хорошего настроения, однако подчеркнул, что 8 Марта, помимо формальных поздравлений, необходимо сказать и теплые человеческие слова.

Глава региона напомнил фразу музыканта, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о женщинах из Воронежа.

— В прошлом году в социальных сетях я прочитал фразу лидера музыкальной группы «Ленинград»: «У настоящего мужчины должен быть автомобиль из Германии, часы из Швейцарии, парфюм из Франции и жена из Воронежа». Вот такой мировой стандарт задан нашим женщинам, и я хочу, чтоб вы с этим ощущением жили, — сказал Алексей Гордеев.

Гостями вечера стали женщины, чьи заслуги в различных сферах стали наиболее значимыми для региона: ветераны войны и труда, труженицы промышленности и сельского хозяйства, многодетные и патронатные матери, врачи, учителя, соцработники, представительницы органов власти, бизнеса, СМИ, женсоветов и общественных организаций.

Вечер продолжил праздничный концерт, на котором выступали только мужчины.