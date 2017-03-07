Насиров сидит с одним сокамерником в четырехместной камере — Минюст

Всего камера, в которую поместили Романа Насирова, рассчитана на 4 арестантов. Однако с главой ГФС пребывает один сокамерник, который «опасности ему не представляет», сказал г-н Чернышов.

«От него никаких заявлений относительно улучшения его содержания не поступало и от адвокатов заявлений по этому поводу также не было», — отметил он.

По словам замглавы Минюста, было проведено обследование г-на Насирова штатным врачом и его состояние во время поступления в СИЗО оценивалось как удовлетворительное.

Также он добавил, что есть заявление главы ГФС о том, что он не хочет в настоящее время общаться со СМИ.

Напомним, вечером 2 марта детективы НАБУ в палате больницы «Феофания» вручили уведомление о подозрении главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

В ночь на 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе ГФС меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн.