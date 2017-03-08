Санитарные нормы и правила для объектов общепита еще более упрощены

Указанное постановление вносит изменения в санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», которые утверждены постановлением Минздрава от 10 февраля 2017 года № 12. Документ исключал избыточные, неточные требования, а также нормы, которые могли читаться двояко. Последняя редакция правил еще более упрощает санитарные нормы и правила для предприятий общественного питания.

Заведующая отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вия Шукевич пояснила, что, в частности, изменения касаются процессов производства (изготовления) продукции. В предыдущей редакции правил отмечалось, что разделка мяса (туши, полутуши, четвертины), тушек птицы, обработка сырых неочищенных и немытых клубней и корнеплодов допускается только в отдельных специальных помещениях. В новом документе данное ограничение снято в отношении работы с тушками птицы.

Ранее для приготовления и хранения пищевых продуктов в организациях рекомендовалось использовать посуду из нержавеющей стали. Алюминиевая посуда допускалась только для кратковременного хранения пищевых продуктов. Теперь это требование упрощено: исключено уточнение касательно материала, из которого произведена посуда. Главное, чтобы был документ, разрешающий ее применение при контакте с пищевыми продуктами.

Исключена норма, касающаяся конкретного количества моечных ванн. Новыми правилами для кофеен, мини-кафе допускается иметь одну моечную ванну при наличии умывальной раковины для мытья рук работников организации. Т.е. субъект хозяйствования сам принимает решение, сколько ему устанавливать моечных ванн. Важно, чтобы оснащенность моечными ваннами для мытья посуды и инвентаря ручным способом обеспечивала возможность механического удаления остатков пищи, мытья с добавлением моющих средств, ополаскивания и просушивания.