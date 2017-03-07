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22:30 (мск), источник: Sputnik.by

Кобяков: нефтегазовый спор Беларуси и России сказался на успехах ЕАЭС

Прорыва в евразийской интеграции пока нет, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на саммите Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

Источник: Sputnik.by

По словам главы белорусского правительства, которого цитирует телеканал «Беларусь 1», официальный Минск обеспокоен неурегулированностью с Москвой проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением договоренностей по поставкам энергоносителей и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии. Нерешенные вопросы влияют и на дальнейшее участие Беларуси в процессе евразийской интеграции.

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«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база с Россией, которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе. Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека — двусторонний и многосторонний, потому что проблемы в двусторонних отношениях искажающе влияют на евразийскую интеграцию», — сказал премьер-министр.

В ходе встречи Кобяков напомнил, что для белорусской стороны это первое в нынешнем году заседание высокого уровня после встречи глав государств в Санкт-Петербурге, состоявшейся в декабре в Санкт-Петербурге. По причине нерешенных вопросов в двусторонних отношениях с Российской Федерацией Беларусь не принимала участия во той встрече и не подписала Таможенный кодекс ЕАЭС.

В повестке нынешнего форума —12 вопросов, касающихся взаимной торговли и интеграции в экономической сфере. Ряд документов уже подписан. В частности, дан старт совместной работе над соглашением о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза состоится в Казани.

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