Кобяков: нефтегазовый спор Беларуси и России сказался на успехах ЕАЭС
Прорыва в евразийской интеграции пока нет, заявил
Прорыва в евразийской интеграции пока нет, заявил
По словам главы белорусского правительства, которого цитирует телеканал «Беларусь 1», официальный Минск обеспокоен неурегулированностью с Москвой проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением договоренностей по поставкам энергоносителей и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии. Нерешенные вопросы влияют и на дальнейшее участие Беларуси в процессе евразийской интеграции.
«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя
В ходе встречи Кобяков напомнил, что для белорусской стороны это первое в нынешнем году заседание высокого уровня после встречи глав государств в
В повестке нынешнего форума —12 вопросов, касающихся взаимной торговли и интеграции в экономической сфере. Ряд документов уже подписан. В частности, дан старт совместной работе над соглашением о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза состоится в Казани.