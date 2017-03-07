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18:25 (мск), источник: РБК - Украина

Гройсман анонсировал изменения системы финансирования больниц

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал изменения системы финансирования больниц.

Соответствующее заявление глава правительства сделал, общаясь с журналистами в городской клинической больнице № 1 в Виннице, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Мы сегодня готовим предложения, как мы будем менять систему финансирования больниц… Элемент страховой медицины является чрезвычайно важным. Это изменение системы вообще финансирования всей системы здравоохранения. Мы предложим вариант в ближайшее время, с которым мы выйдем к украинскому обществу, с которым мы скажем, как систему можно изменить», — отметил премьер.

Гройсман подчеркнул, что средства, которые выделяются на систему здравоохранения, можно было бы использовать гораздо эффективнее.

«Во что сегодня используют эти средства, как правило, в старой системе? В финансирование стен и койко-мест. Мы хотим изменить эту идеологию, чтобы мы финансировали в конкретного украинского гражданина, который получает медицинскую услугу. Мы хотим инвестировать в такие новые кровати, новые технологии. Мы не хотим инвестировать в заброшенные здания, в ужасные условия, в которых находятся люди на многих территориях, районах, областях Украины», — сказал он.

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