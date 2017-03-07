Гройсман анонсировал изменения системы финансирования больниц

Соответствующее заявление глава правительства сделал, общаясь с журналистами в городской клинической больнице № 1 в Виннице, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Мы сегодня готовим предложения, как мы будем менять систему финансирования больниц… Элемент страховой медицины является чрезвычайно важным. Это изменение системы вообще финансирования всей системы здравоохранения. Мы предложим вариант в ближайшее время, с которым мы выйдем к украинскому обществу, с которым мы скажем, как систему можно изменить», — отметил премьер.

Гройсман подчеркнул, что средства, которые выделяются на систему здравоохранения, можно было бы использовать гораздо эффективнее.