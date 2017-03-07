Гройсман анонсировал изменения системы финансирования больниц

Соответствующее заявление глава правительства сделал, общаясь с журналистами в городской клинической больнице № 1 в Виннице, передает
«Мы сегодня готовим предложения, как мы будем менять систему финансирования больниц… Элемент страховой медицины является чрезвычайно важным. Это изменение системы вообще финансирования всей системы здравоохранения. Мы предложим вариант в ближайшее время, с которым мы выйдем к украинскому обществу, с которым мы скажем, как систему можно изменить», — отметил премьер.
Гройсман подчеркнул, что средства, которые выделяются на систему здравоохранения, можно было бы использовать гораздо эффективнее.
«Во что сегодня используют эти средства, как правило, в старой системе? В финансирование стен и