Памфилова поддержала перенос президентских выборов в 2018 году на неделю
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Глава Центризбиркома Элла Памфилова поддерживает перенос президентских выборов с 11 на 18 марта 2018 года, говорится в сообщении
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Глава Центризбиркома Элла Памфилова поддерживает перенос президентских выборов с 11 на 18 марта 2018 года, говорится в сообщении
«Глава ЦИК Элла Памфилова считает целесообразным перенос на неделю президентских выборов с 11 на 18 марта в 2018 году, если законодательные поправки будут приняты», — говорится в сообщении.
«С точки зрения проведения выборов для нас чем позже, тем лучше. Поскольку объявляются выборы
В сообщении отмечается, что пока речь идет об обсуждении гипотетических сроков президентской кампании с прицелом на будущее.
«Пока это все — тема для обсуждения. Исходя из общения со многими представителями партий и экспертов, наверное, апрель — идеальный месяц для проведения всех выборов: и президентских, и парламентских. Что касается грядущих президентских выборов, полагаю, что 18 марта — это оптимальный вариант», — приводит слова главы ЦИК ее
Перенос выборов
Ранее в беседе с корреспондентом «Интерфакса» спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал перспективной идею проведения выборов 18 марта 2018 года.
Тем самым спикер поддержал инициативу сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, которые внесли на рассмотрение в Госдуму ряд поправок, в том числе предполагающих возможность переноса выборов президента РФ на 18 марта.
В Кремле пока нет позиции относительно идеи о проведении президентских выборов в 2018 году в третье воскресенье марта, то есть в день присоединения Крыма.
«Пока