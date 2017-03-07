Памфилова поддержала перенос президентских выборов в 2018 году на неделю

«Глава ЦИК Элла Памфилова считает целесообразным перенос на неделю президентских выборов с 11 на 18 марта в 2018 году, если законодательные поправки будут приняты», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что глава Центральной избирательной комиссии считает, что в будущем «можно было бы рассмотреть возможность проведения всех выборов в апреле или в октябре»

При этом в сообщении отмечается, что глава Центральной избирательной комиссии считает, что в будущем «можно было бы рассмотреть возможность проведения всех выборов в апреле или в октябре»

«С точки зрения проведения выборов для нас чем позже, тем лучше. Поскольку объявляются выборы где-то в декабре, за 100 дней. А вторая половина декабря и длительные январские каникулы выбивают приличное количество времени из избирательного цикла. Даже неделька или две не помешают», — цитирует пресс-служба слова Памфиловой.

В сообщении отмечается, что пока речь идет об обсуждении гипотетических сроков президентской кампании с прицелом на будущее.

«Пока это все — тема для обсуждения. Исходя из общения со многими представителями партий и экспертов, наверное, апрель — идеальный месяц для проведения всех выборов: и президентских, и парламентских. Что касается грядущих президентских выборов, полагаю, что 18 марта — это оптимальный вариант», — приводит слова главы ЦИК ее пресс-служба.

Перенос выборов

Ранее в беседе с корреспондентом «Интерфакса» спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал перспективной идею проведения выборов 18 марта 2018 года.