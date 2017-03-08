Мэрия Воронежа приступила к поиску нового главного архитектора

Администрация Воронежа объявила о приеме документов от претендентов на пост главного архитектора Воронежа. Сообщение о начале конкурса опубликовали на сайте мэрии 1 марта. Сроки собеседований с кандидатами на пост главного архитектора пока неизвестны.

Прием документов продлится до 22 марта. На должность смогут претендовать соискатели с высшим образованием, опытом муниципальной службы (не менее трех лет) или стажем работы по специальности (не менее четырех лет).

Предыдущий руководитель управления главного архитектора (УГА) Антон Шевелев ушел в отставку 26 января после того, как следователи заподозрили его в получении взяток. Место главного архитектора Воронежа в качестве исполняющей обязанности заняла замруководителя управления Светлана Огнева.

Губернатор Алексей Гордеев рекомендовал мэрии выбрать нового главного архитектора Воронежа по конкурсу. Глава регионального управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова отмечала, что единого мнения о кандидатуре на этот пост у профессионального сообщества пока нет.

Контекст

Антон Шевелев подал в отставку после возбуждения уголовного дела о взяточничестве. Как заявляли в СКР, главный архитектор Воронежа получил 500 тыс. рублей от директора «воронежской организации» за совершение действий в интересах фирмы. Ленинский райсуд Воронежа отправил Шевелева под домашний арест до 23 марта.