Российского сенатора Шишкина лишили звания почетного жителя Харькова

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член «Харьковского антикоррупционного центра» Евгений Лисичкин.

«Дзержинский райсуд удовлетворил иск прокуратуры об отмене решения горсовета относительно звания “почетного” российскому сенатору Шишкину», — написал Лисичкин.

Информацию об этом также подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как пишет NewsRoom, в августе 2014 года харьковский горсовет принял скандальное решение о присвоение почетного звания российскому политику Александру Шишкину. Возмущение общественности вызвал тот факт, что Шишкин как член Совета Федерации фактически голосовал по вопросу Крыма. Через неделю суд приостановил скандальное решение.

Позже петиция о лишении Шикина звания собрала на сайте горсовета необходимые 5 тысяч подписей. Однако в мэрии ответили, что точку в этом деле должен поставить суд.