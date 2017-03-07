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20:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Аваков требует прекратить работу «Сбербанка» в Украине

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков потребовал от Национального банка наложить санкции на украинскую «дочку» «Сбербанка» из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сбербанк» с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Сколько надо времени Национальному банку Украины, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего в Украине? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине», — написал Аваков во вторник на своей странице в Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, власти РФ руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

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