Аваков требует прекратить работу «Сбербанка» в Украине

«Сбербанк» с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Сколько надо времени Национальному банку Украины, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего в Украине? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине», — написал Аваков во вторник на своей странице в Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, власти РФ руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.