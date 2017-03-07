Непобедимая армия: Порошенко назвал впечатляющее число женщин, воюющих в зоне АТО
В Вооруженных Силах Украины проходят службу и работают около 54 тысяч женщин.
В Вооруженных Силах Украины проходят службу и работают около 54 тысяч женщин.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с
«С такими женщинами наша самая лучшая в мире армия является точно непобедимой. С такими женщинами, я не сомневаюсь, победа над врагом, агрессором и оккупантом, который вторгся на нашу землю, является точно неотвратимой», — сказал Порошенко.
Порошенко отметил, что с начала 2017 года на военную службу по контракту пришли более тысячи женщин, более двух тысяч защитниц получили статус участника боевых действий.
Там, где в подразделении есть женщина, и дисциплина выше, и эффективность, и ответственность. И мужчины даже по-другому держатся, и в бой идут по-другому. Поэтому очень важна ваша роль в защите родины.