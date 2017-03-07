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20:28 (мск), источник: Обозреватель

Непобедимая армия: Порошенко назвал впечатляющее число женщин, воюющих в зоне АТО

В Вооруженных Силах Украины проходят службу и работают около 54 тысяч женщин.

Источник: Reuters

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с женщинами-военнослужащими и волонтерами, представительницами искусства и культуры, выдающимися врачами, учителями и учеными, передает пресс-служба главы государства.

«С такими женщинами наша самая лучшая в мире армия является точно непобедимой. С такими женщинами, я не сомневаюсь, победа над врагом, агрессором и оккупантом, который вторгся на нашу землю, является точно неотвратимой», — сказал Порошенко.

По словам президента, в настоящее время в Вооруженных Силах проходят военную службу и работают около 54 тысяч женщин, из которых почти 20 тысяч — военнослужащие.

Порошенко отметил, что с начала 2017 года на военную службу по контракту пришли более тысячи женщин, более двух тысяч защитниц получили статус участника боевых действий.

Там, где в подразделении есть женщина, и дисциплина выше, и эффективность, и ответственность. И мужчины даже по-другому держатся, и в бой идут по-другому. Поэтому очень важна ваша роль в защите родины.
Петр Порошенко
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