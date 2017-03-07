Непобедимая армия: Порошенко назвал впечатляющее число женщин, воюющих в зоне АТО

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с женщинами-военнослужащими и волонтерами, представительницами искусства и культуры, выдающимися врачами, учителями и учеными, передает пресс-служба главы государства.

«С такими женщинами наша самая лучшая в мире армия является точно непобедимой. С такими женщинами, я не сомневаюсь, победа над врагом, агрессором и оккупантом, который вторгся на нашу землю, является точно неотвратимой», — сказал Порошенко.