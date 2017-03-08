Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Британец выжил после удаления девяти органов
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Освобожденная Пальмира
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10:04 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Работы по подготовке к чемпионату мира по футболу будут выполнены точно в срок»

Во вторник, 7 марта, губернатор Николай Меркушкин провел заседание регионального организационного комитета «Россия-2018». В работе приняли участие члены областного кабинета министров, представители правоохранительных и федеральных органов власти.

До старта мирового первенства осталось совсем немного времени — меньше 500 дней, и губернатор ставит задачу каждый из этих дней использовать максимально эффективно. «Нам надо определить, по каким направлениям есть необходимость усилить работу, где нужно ускорить проведение подготовительных мероприятий», — подчеркнул Николай Меркушкин. Стоит отметить, что подобные совещания глава региона будет проводить ежемесячно.

Губернатор обратил внимание, что, несмотря на то, что заказчиком стадиона «Самара Арена» является правительство РФ, а само строительство ведет казанский подрядчик, на главном объекте предстоящего мирового первенства большой объем работы выполняется совместно с Самарской областью.

«Сейчас на стадионе предпринимаются дополнительные меры с целью ускорить работы, набраны высокопрофессиональные сотрудники. Можно с уверенностью говорить, что все будет выполнено в срок», — сказал глава региона.

В настоящее время на строительстве стадиона задействовано свыше 2,3 тыс. человек и 137 единиц техники. На 100% смонтированы наружные тепловые сети стадиона, монолитные работы завершены на 99%. На 50% — ливневая и хозяйственно-бытовая канализация. Подходят к концу работы по монтажу и остеклению наружных витражей. Параллельно ведутся отделочные работы.

Николай Меркушкин добавил, что в ближайшее время состоится совещание с генеральным подрядчиком строительства с целью синхронизации работ по благоустройству прилегающей территории, также нужно обсудить варианты фасадов и кровли стадиона.

Губернатор призвал максимально внимательно подойти к вопросу монтажа газона. «Здесь надо привлечь специалистов самого высокого уровня», — поручил Николай Меркушкин. Планируется, что устройство газона футбольного поля начнется уже в мае этого года.

Глава региона обратил внимание участников совещания, что несмотря на большой объем уже выполненной работы по подготовке к ЧМ, остается ряд нерешенных проблем. В качестве примера губернатор привел ход реализации программы «Безопасный город».

«В ближайшие две недели я пройду по всем ключевым точкам, и если проблемы не будут решаться, не исключены и кадровые решения», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона также поставил задачу усилить работу по подготовке волонтеров и изучению иностранных языков сотрудниками правоохранительных органов, здравоохранения, сервисных служб.

О ходе выполнения программ по подготовке к чемпионату мира доложил вице-губернатор Александр Фетисов. Подготовка ведется сразу по нескольким направлениям. Разработана и реализуется государственная программа Самарской области по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, ответственным исполнителем которой является министерство спорта Самарской области, а соисполнителями — структурные подразделения регионального правительства.

Ведется масштабное строительство спортивных объектов, объектов транспортной, медицинской и инженерной инфраструктуры, выполняются работы по обновлению внешнего облика города-организатора.

В рамках подготовки транспортной инфраструктуры проводится реконструкция автомобильных дорог от аэропорта до стадиона, строительство дорог и проездов на территории вокруг стадиона, ремонт внутригородских дорог.

В 2016 году объем выполненных ремонтно-дорожных работ по гостевому маршруту составил 22 км, в 2017 году планируется отремонтировать 42 км. Общий объем ремонтно-дорожных работ на территории Самары в 2016 году составил 120 км.

Осуществляется ремонт и реставрация домов, расположенных вдоль гостевых и туристических маршрутов. В настоящий момент в полном объеме отремонтировано 127 домов, отреставрированы 16 объектов культурного наследия. Всего в порядок планируют привести 883 дома.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 будет улучшена инфраструктура учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» — произведут реконструкцию футбольного поля, а также модернизацию номерного фонда. Вторая база команд — гостиничный комплекс «Русская Охота», у территории которого в этом году будет построено футбольное поле.

«Все мероприятия в рамках государственной программы выполняются в полном объеме и в соответствии с графиком. Вместе с тем есть отдельные недоработки на уровне муниципалитета», — сообщил Александр Фетисов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тракторист, чистивший снег, оставил без газа Богатовский район
Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами
США готовы сохранять «украинские» санкции в отношении РФ
Обама пришел в ярость из-за обвинений Трампа по поводу прослушки
Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин
«Реал» и «Бавария» прошли в следующий раунд Лиги чемпионов
В Нью-Йорке 8 марта отметили по российским традициям
В Нидерландах заподозрили США во вмешательстве накануне выборов
Спорт
«Барселона» верит в чудо: что смотреть сегодня в Лиге чемпионов Перед «Барселоной» стоит поистине грандиозная задача. Еще ни одна команда в истории еврокубков не проходила дальше, проиграв в первом матче плей-офф со счетом 0:4
Авто
Mercedes поразил Женеву: показано 800-сильное купе Четырехдверное купе GT может пойти в серию в 2019-м, заменив CLS Shooting Brake
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь