Николай Меркушкин: «Работы по подготовке к чемпионату мира по футболу будут выполнены точно в срок»

До старта мирового первенства осталось совсем немного времени — меньше 500 дней, и губернатор ставит задачу каждый из этих дней использовать максимально эффективно. «Нам надо определить, по каким направлениям есть необходимость усилить работу, где нужно ускорить проведение подготовительных мероприятий», — подчеркнул Николай Меркушкин. Стоит отметить, что подобные совещания глава региона будет проводить ежемесячно.

Губернатор обратил внимание, что, несмотря на то, что заказчиком стадиона «Самара Арена» является правительство РФ, а само строительство ведет казанский подрядчик, на главном объекте предстоящего мирового первенства большой объем работы выполняется совместно с Самарской областью.

«Сейчас на стадионе предпринимаются дополнительные меры с целью ускорить работы, набраны высокопрофессиональные сотрудники. Можно с уверенностью говорить, что все будет выполнено в срок», — сказал глава региона.

В настоящее время на строительстве стадиона задействовано свыше 2,3 тыс. человек и 137 единиц техники. На 100% смонтированы наружные тепловые сети стадиона, монолитные работы завершены на 99%. На 50% — ливневая и хозяйственно-бытовая канализация. Подходят к концу работы по монтажу и остеклению наружных витражей. Параллельно ведутся отделочные работы.

Николай Меркушкин добавил, что в ближайшее время состоится совещание с генеральным подрядчиком строительства с целью синхронизации работ по благоустройству прилегающей территории, также нужно обсудить варианты фасадов и кровли стадиона.

Губернатор призвал максимально внимательно подойти к вопросу монтажа газона. «Здесь надо привлечь специалистов самого высокого уровня», — поручил Николай Меркушкин. Планируется, что устройство газона футбольного поля начнется уже в мае этого года.

Глава региона обратил внимание участников совещания, что несмотря на большой объем уже выполненной работы по подготовке к ЧМ, остается ряд нерешенных проблем. В качестве примера губернатор привел ход реализации программы «Безопасный город».

«В ближайшие две недели я пройду по всем ключевым точкам, и если проблемы не будут решаться, не исключены и кадровые решения», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона также поставил задачу усилить работу по подготовке волонтеров и изучению иностранных языков сотрудниками правоохранительных органов, здравоохранения, сервисных служб.

О ходе выполнения программ по подготовке к чемпионату мира доложил вице-губернатор Александр Фетисов. Подготовка ведется сразу по нескольким направлениям. Разработана и реализуется государственная программа Самарской области по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, ответственным исполнителем которой является министерство спорта Самарской области, а соисполнителями — структурные подразделения регионального правительства.

Ведется масштабное строительство спортивных объектов, объектов транспортной, медицинской и инженерной инфраструктуры, выполняются работы по обновлению внешнего облика города-организатора.

В рамках подготовки транспортной инфраструктуры проводится реконструкция автомобильных дорог от аэропорта до стадиона, строительство дорог и проездов на территории вокруг стадиона, ремонт внутригородских дорог.

В 2016 году объем выполненных ремонтно-дорожных работ по гостевому маршруту составил 22 км, в 2017 году планируется отремонтировать 42 км. Общий объем ремонтно-дорожных работ на территории Самары в 2016 году составил 120 км.

Осуществляется ремонт и реставрация домов, расположенных вдоль гостевых и туристических маршрутов. В настоящий момент в полном объеме отремонтировано 127 домов, отреставрированы 16 объектов культурного наследия. Всего в порядок планируют привести 883 дома.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 будет улучшена инфраструктура учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» — произведут реконструкцию футбольного поля, а также модернизацию номерного фонда. Вторая база команд — гостиничный комплекс «Русская Охота», у территории которого в этом году будет построено футбольное поле.

«Все мероприятия в рамках государственной программы выполняются в полном объеме и в соответствии с графиком. Вместе с тем есть отдельные недоработки на уровне муниципалитета», — сообщил Александр Фетисов.