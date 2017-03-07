СМИ сообщили об увольнении организатора ареста Улюкаева из «Роснефти»
Организатора ареста министра Алексея Улюкаева уволили из «Роснефти» и ФСБ, утверждают источники «Новой газеты» В нефтяной компании информации об увольнении называют бредом.
Организатора ареста министра Алексея Улюкаева уволили из «Роснефти» и ФСБ, утверждают источники «Новой газеты» В нефтяной компании информации об увольнении называют бредом.
Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с РБК назвал информацию об увольнении «бредом».
Олег Феоктистов курировал операцию по делу Алексея Улюкаева. Он перешел на должность
Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. По данным СКР, министр был взят с поличным при получении взятки в $2 млн (более 130 млн руб.) у представителей «Роснефти».
Деньги, по версии следствия,
Улюкаев принуждал представителей госкомпании к сделке, угрожая создать препятствия для ее деятельности.