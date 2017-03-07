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20:39 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили об увольнении организатора ареста Улюкаева из «Роснефти»

Организатора ареста министра Алексея Улюкаева уволили из «Роснефти» и ФСБ, утверждают источники «Новой газеты» В нефтяной компании информации об увольнении называют бредом.

Источник: Reuters

Вице-президента и руководителя службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова уволили из нефтяной компании и ФСБ. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на ​источник в «Роснефти» и ФСБ.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с РБК назвал информацию об увольнении «бредом».

Олег Феоктистов курировал операцию по делу Алексея Улюкаева. Он перешел на должность вице-президента «Роснефти» в сентябре 2016 года.

Алексей Улюкаев (в центре) | Источник: Reuters
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Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. По данным СКР, министр был взят с поличным при получении взятки в $2 млн (более 130 млн руб.) у представителей «Роснефти».

Деньги, по версии следствия, экс-министр вымогал за положительное заключение Минэкономразвития в отношении покупки «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству (50,8%).

Улюкаев принуждал представителей госкомпании к сделке, угрожая создать препятствия для ее деятельности.

Комментарии
4
Р.P.F
россиян больше интересует арест "АБ-амки".
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канитель родимая
тролик ,сам то понял что срыгнул
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Владимир Купченко
Колона № 5 переходит в наступление...чтоб другим не повадно сдавать своих..
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