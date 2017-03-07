Палата лордов обязала британское правительство согласовать с парламентом сделку по Brexit

За соответствующую поправку, предложенную в законопроект (билль) о начале процедуры Brexit оппозиционной Лейбористской партией, проголосовали 366 членов не избираемой верхней палаты парламента Соединенного Королевства. Против выступили 268 пэров.

Как говорится в тексте поправки, «премьер-министр не может заключить соглашение с ЕС по поводу условий, на которых Соединенное Королевство покинет ЕС, без одобрения обеих палат парламента».

Как говорится в тексте поправки, «премьер-министр не может заключить соглашение с ЕС по поводу условий, на которых Соединенное Королевство покинет ЕС, без одобрения обеих палат парламента».

При этом члены Палаты лордов лишили премьер-министра Терезу Мэй возможности выйти из ЕС вообще безо всякого соглашения, если условия, выдвинутые со стороны европейских переговорщиков, покажутся Лондону неприемлемыми. «Также требуется предварительное согласие обеих палат парламента в отношении любого решения премьер-министра о том, что Великобритания покинет ЕС без соглашения», — говорится в тексте поправки.

Она стала вторым изменением, которое пэры внесли в крайне лаконичный билль правительства Терезы Мэй. Ранее пэры одобрили поправку, гарантирующую права проживающих в Великобритании граждан ЕС.

Глава правительства подтвердила 7 марта, что приложит все силы, чтобы документ был принят в первоначальном кратком виде, без дополнительных обязательств. Британские СМИ со ссылкой на свои источники в парламенте приводят следующий сценарий развития событий: депутаты отменят поправки, внесенные Палатой лордов, а та уже не будет повторно настаивать на внесении изменений в проект закона.

Таким образом, уже 15 марта премьер сможет формально объявить о применении статьи 50, пустившись в долгий переговорный процесс. Мэй, возглавляющая правящую Консервативную партию, ранее пообещала сделать это до конца текущего месяца и имеет все возможности для того, чтобы сдержать свое слово.