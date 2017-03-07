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21:51 (мск), источник: ТАСС

Палата лордов обязала британское правительство согласовать с парламентом сделку по Brexit

ЛОНДОН, 7 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британская Палата лордов обязала правительство заручиться одобрением парламента, прежде чем заключать с ЕС соглашение о выходе страны из состава Евросоюза.

Источник: AP 2017

За соответствующую поправку, предложенную в законопроект (билль) о начале процедуры Brexit оппозиционной Лейбористской партией, проголосовали 366 членов не избираемой верхней палаты парламента Соединенного Королевства. Против выступили 268 пэров.

Как говорится в тексте поправки, «премьер-министр не может заключить соглашение с ЕС по поводу условий, на которых Соединенное Королевство покинет ЕС, без одобрения обеих палат парламента».

При этом члены Палаты лордов лишили премьер-министра Терезу Мэй возможности выйти из ЕС вообще безо всякого соглашения, если условия, выдвинутые со стороны европейских переговорщиков, покажутся Лондону неприемлемыми. «Также требуется предварительное согласие обеих палат парламента в отношении любого решения премьер-министра о том, что Великобритания покинет ЕС без соглашения», — говорится в тексте поправки.

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Она стала вторым изменением, которое пэры внесли в крайне лаконичный билль правительства Терезы Мэй. Ранее пэры одобрили поправку, гарантирующую права проживающих в Великобритании граждан ЕС.

Глава правительства подтвердила 7 марта, что приложит все силы, чтобы документ был принят в первоначальном кратком виде, без дополнительных обязательств. Британские СМИ со ссылкой на свои источники в парламенте приводят следующий сценарий развития событий: депутаты отменят поправки, внесенные Палатой лордов, а та уже не будет повторно настаивать на внесении изменений в проект закона.

Таким образом, уже 15 марта премьер сможет формально объявить о применении статьи 50, пустившись в долгий переговорный процесс. Мэй, возглавляющая правящую Консервативную партию, ранее пообещала сделать это до конца текущего месяца и имеет все возможности для того, чтобы сдержать свое слово.

Комментарии
2
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
никто и не сомневался ,что англичане "кидалы"
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Александр Романский
Идея отморозить уши (брекзит) мамке "ЕС" назло может обернуться гангреной головы - острова. Эмоции толпы чаще несут отрицательный заряд. История нашей страны это тоже подтверждает.
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