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7 марта, источник: "РИА Новости" Украина

Из «серой зоны» выведут 9 сел возле Донецка — Жебривский

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Контрольно-пропускной пункт в Новотроицком (Донецкая область) перенесут почти на 8 км вглубь «серой зоны», сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Источник: "РИА Новости" Украина

«КПВВ Новотроицкое в ближайшие три месяца планируем перенести за село Березовое. Это почти на 8 км вглубь, ближе к линии разграничения. Сегодня обсудили это с представителями Государственной пограничной службы, полиции и ГСЧС», — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

«Выезжали на местоположение будущего КПВВ. В бинокль рассматривал блок-пост рашистив и окрестности временно оккупированного Докучаевска. После переноса КПВВ из так называемой “серой зоны” будет выведено 9 сел: Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка, Водяное и Сладкое», — добавил он.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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