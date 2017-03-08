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00:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В СБУ ответили на заявление РФ в Гааге о вооружении, найденном в шахтах

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Заявление представителей Российской Федерации в Международном суде ООН (в Гааге) о том, что ДНР и ЛНР нашли оружие в шахтах, не соответствует действительности, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

По его словам, у Службы безопасности Украины есть доказательства того, что в Донбассе используют вооружение, которое изготавливается в России.

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«Мы говорим о гибридной войне; в ее рамках используется такая информационная операция. Для пропагандистов неважно, правда это или нет. Могу еще раз подтвердить, что у нас есть факты, подтверждающие, что со стороны незаконных военных формирований в Донецке и Луганске использовалось вооружение, которое изготавливалось в России. Есть много доказательств перемещения военных грузов, боеприпасов и техники», — сказал Тандит в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее представитель РФ Илья Рогачев в Международном суде ООН заявил, что Россия не поставляет вооружение в Донбасс.

«Относительно поставки вооружения, то источником поставок является бывшее вооружение советской армии, находившееся в хранилищах, которые также были расположены в шахтах и были захвачены повстанцами, или это вооружение, которое было оставлено украинской армией», — заявил он.

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