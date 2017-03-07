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01:07 (мск), источник: ТАСС

США вновь подтвердили готовность сохранять «украинские» санкции в отношении РФ

ВАШИНГТОН, 8 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая американская администрация готова сохранять санкции, введенные в отношении Москвы после воссоединения Крыма с Россией и резкого обострения ситуации в Донбассе. Это подтвердил во вторник на регулярном брифинге для журналистов и.о. начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

Источник: AP 2017

Комментируя по просьбе корреспондента ТАСС состоявшиеся ранее в тот же день в Вашингтоне переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД Украины Павла Климкина, Тонер сообщил, что данная встреча, «конечно, была сконцентрирована на внутренних проблемах Украины».

В ходе нее Тиллерсон также выразил «сохраняющуюся обеспокоенность (США) по поводу продолжения выполнения «Минска», сказал Тонер. Кроме того, по его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран «говорили об усилиях, которые касаются проводимых украинским правительством реформ».

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Наряду с этим, продолжал Тонер, «Тиллерсон вновь подтвердил прочную приверженность США» отношениям с Украиной и «обеспечению того, чтобы все стороны, включая Россию, выполнили минские обязательства». Американские санкции будут сохраняться, «пока Россия не выполнит (требования) как по востоку Украины, так и по Крыму», утверждал Тонер. Детали политики новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом он не раскрывал.

Между тем, Тиллерсон на январских слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США не исключал признания воссоединение Крыма с Россией, если нынешняя ситуация вокруг полуострова будет урегулирована устраивающим Украину образом. Тиллерсон утвердительно ответил на прямой вопрос о том, считает ли он «незаконной оккупацией» Крыма и его «аннексией» воссоединение этого полуострова с Россией. «Да, считаю», — сказал Тиллерсон.

В связи с этим его спросили, может ли ситуация дальше развиваться таким образом, что США никогда не признают воссоединения Крыма с Россией, как было в случае с вхождением прибалтийских республик в состав СССР. «Единственным способом, посредством которого это (признание) может произойти, является выработка какого-то более широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ. В отсутствие этого мы никогда не признаем (воссоединение Крыма с Россией)», — заявил Тиллерсон.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Комментарии
1
Нинелььь
Опять старая песня. Нам не нужно чье-либо признание, Крым наш. Нам должно быть все равно признают ли его в Вашингтоне или тем более в Кишиневе. Что рисует на своих картах правительство Франции или Украины нас тоже должно волновать меньше всего. За последние два десятилетия междунородное право превратилось в труху. Если смотреть на вещи реалистично, то единственное право которое сейчас по настоящему функционирует на нашей планете - это право сильного. Право Росси на Крым с точки зрения реальной политики доказывается не ссылкой на карты и исторические материалы, и к сожалению даже не результатами референдума, а российскими войсками на полуострове. Желающим оспорить принадлежность Крыма можно предъявить ракеты "Калибр" или с 400. По другому в современном мире к сожалению не получается. Если бы не кризис на Украине, то повод для введения санкций все равно бы нашелся. Например поддержка ДН и ЛНР, запрет пропоганды геев, закон Димы Яковлева и об иностранных агентах, хакерское вмешательство в американские выборы, допинговый скандал и этот список практически бесконечный. Признание Крыма нам пытаются впарить по завышенной цене, ладно бы Тиллерсон, но уже и Савченко предлагает обменять Крым на Донбасс. Мы я думаю как то обойдемся без украинского признания. Пройдет 5-10 лет и весь мир привыкнет к тому, что Крым российская территория. К тому времени его посетят большое количество иностранцев иностранных политиков, чтобы вопрос ушел с повестки дня. Нам не нужно платить за чье то признание. Мы самодостаточные, Россия самодостаточная страна, а Крым это Россия.
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