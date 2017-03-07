США вновь подтвердили готовность сохранять «украинские» санкции в отношении РФ

В ходе нее Тиллерсон также выразил «сохраняющуюся обеспокоенность (США) по поводу продолжения выполнения «Минска», сказал Тонер. Кроме того, по его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран «говорили об усилиях, которые касаются проводимых украинским правительством реформ».

Комментируя по просьбе корреспондента ТАСС состоявшиеся ранее в тот же день в Вашингтоне переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД Украины Павла Климкина, Тонер сообщил, что данная встреча, «конечно, была сконцентрирована на внутренних проблемах Украины».

Наряду с этим, продолжал Тонер, «Тиллерсон вновь подтвердил прочную приверженность США» отношениям с Украиной и «обеспечению того, чтобы все стороны, включая Россию, выполнили минские обязательства». Американские санкции будут сохраняться, «пока Россия не выполнит (требования) как по востоку Украины, так и по Крыму», утверждал Тонер. Детали политики новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом он не раскрывал.

Между тем, Тиллерсон на январских слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США не исключал признания воссоединение Крыма с Россией, если нынешняя ситуация вокруг полуострова будет урегулирована устраивающим Украину образом. Тиллерсон утвердительно ответил на прямой вопрос о том, считает ли он «незаконной оккупацией» Крыма и его «аннексией» воссоединение этого полуострова с Россией. «Да, считаю», — сказал Тиллерсон.

В связи с этим его спросили, может ли ситуация дальше развиваться таким образом, что США никогда не признают воссоединения Крыма с Россией, как было в случае с вхождением прибалтийских республик в состав СССР. «Единственным способом, посредством которого это (признание) может произойти, является выработка какого-то более широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ. В отсутствие этого мы никогда не признаем (воссоединение Крыма с Россией)», — заявил Тиллерсон.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.