Украина выступила за перезапуск переговоров по Будапештскому меморандуму

«Конечно, мы нуждаемся в поддержке США для перезапуска переговоров подписантов Будапештского меморандума», — сказал он, выступая во вторник на слушаниях в сенате США.

По словам главы украинского МИД, «США должны играть ключевую роль в переговорах и по Донбассу, и по Крыму».

Киев, обвиняя Россию в аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, указывает на нарушение Москвой Будапештского меморандума и отсутствие более жесткой реакции других подписантов.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта ОБСЕ, Устава ООН и ДНЯО в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Подписан 5 декабря 1994 г. лидерами Украины, США, России и Великобритании.

Франция и Китай — два других участника ДНЯО, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.