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02:43 (мск), источник: ТАСС

Маккейн полагает, что WikiLeaks связана с РФ, но доказательств не имеет

ВАШИНГТОН, 8 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Председатель сенатского комитета Конгресса США по делам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн во вторник повторил утверждение о том, что организация WikiLeaks якобы имеет связи с Россией.

Источник: AP 2017

«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks была связана с Россией», — сказал он. При этом Маккейн не привел доказательств предполагаемой им причастности Москвы к новой публикации WikiLeaks о методах кибершпионажа, используемых Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

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WikiLeaks сообщил о попытках вмешательства США в выборы президента Франции

«Нет, конечно, нет, это был кто-то, сидящий в подвале своего дома в одном нижнем белье, куря сигареты», — сказал с сарказмом сенатор в ответ на вопрос журналистов о том, не считает ли он, что РФ может быть причастна к утечке данных.

«Нам нужно сделать еще многое (в плане усиления кибербезопасности — прим. корр.). Если (хакеры) смогли взломать ЦРУ, то они могут проникнуть к кому угодно. Больше всего меня беспокоит тот факт, что они продемонстрировали способность добраться до наших самых важных секретов, до важнейших засекреченных материалов», — добавил политик.

Ранее WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, в том числе iPhone, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру — они позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Кроме того, ЦРУ и британская контрразведка (МИ-5) нашли способ, который позволяет использовать многофункциональные телевизоры Samsung smart TV в качестве устройства для прослушки.

Комментарии
2
Paladdin
Я не фанат ВВП, но когда эти макаки (маккейн) поднимают вой о влиянии России на их выборы , то они де-факто признают Путина сильнейшим политиком. Ведь за всю историю никому никогда не удавалось вмешаться, тем более влиять на главный внутриполитический процесс в США - на их выборы. Обычно все происходит наоборот, америкосы лезут везде и протаскивают своих марионеток к власти.
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Вера
как же он похож на шарикова ,когда его назад обратили в собаку)))
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