СБ ООН осудил пуски КНДР четырёх баллистических ракет
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU — Совет Безопасности ООН решительно осудил последние пуски КНДР четырех баллистических ракет, говорится в заявлении для прессы.
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU — Совет Безопасности ООН решительно осудил последние пуски КНДР четырех баллистических ракет, говорится в заявлении для прессы.
«Члены Совета Безопасности решительно осудили последние запуски баллистических ракет, проведенные КНДР 5 марта 2017 года. Эти пуски являются серьезным нарушением международных обязательств КНДР в рамках резолюций Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), и 2321 (2016)», — говорится заявлении СБ ООН для прессы.
Заявление было распространено накануне экстренного заседания Совбеза ООН по КНДР.