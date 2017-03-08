Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Украинский военный флот атаковал ополченцев ДНР
Черногория попросила Россию о помощи
Дочка МакSим стала копией мамы
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Дочка МакSим стала копией мамы
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
03:33 (мск), источник: Интерфакс

СБ ООН осудил пуски КНДР четырёх баллистических ракет

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU — Совет Безопасности ООН решительно осудил последние пуски КНДР четырех баллистических ракет, говорится в заявлении для прессы.

«Члены Совета Безопасности решительно осудили последние запуски баллистических ракет, проведенные КНДР 5 марта 2017 года. Эти пуски являются серьезным нарушением международных обязательств КНДР в рамках резолюций Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), и 2321 (2016)», — говорится заявлении СБ ООН для прессы.

Заявление было распространено накануне экстренного заседания Совбеза ООН по КНДР.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из закона о единой российской нации убрали слова о единой нации
Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами
США готовы сохранять «украинские» санкции в отношении РФ
Маккейн полагает, что WikiLeaks связана с Россией
Премьеру Британии не позволят выйти из ЕС без соглашения
«Реал» и «Бавария» прошли в следующий раунд Лиги чемпионов
Из-за выпуска «Минуты славы» уволен сотрудник Первого канала
Более 30 человек ранены при столкновении поезда и автобуса в США
Спорт
Это всё. «Бавария» закончила эпоху Арсена Венгера Наверное, это не должно было закончиться так, но, по крайней мере, всё к тому шло
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до минимумов
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь