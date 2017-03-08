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07:32 (мск), источник: 112.ua

Сенат Канады одобрил соглашение о ЗСТ с Украиной

Верхняя палата федерального парламента Канады абсолютным большинством голосов поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле (ЗСТ) с Украиной во втором чтении. Решение поддержали 102 из 105 сенаторов.

Источник: 112.ua

Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Перед последним голосовании в третьем чтении, документ должен повторно пройти согласование в профильном комитете, однако, обычно, этот этап проходит легко. Соответственно, финальное голосование может быть уже в конце марта-начале апреля, говорится в сообщении.

После окончательного утверждения сенатом, соглашение должен подписать генерал-губернатор. Документ начнет действовать после ратификации украинским парламентом.

Как известно, нижняя палата парламента Канады единогласно завершила процесс ратификации соглашения о ЗСТ с Украиной еще в феврале. Оно было подписано 11 июля 2016 года.

Напомним, Климкин и Фриланд обсудили перспективы развития торговли между Украиной и Канадой.

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