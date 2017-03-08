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06:33 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД КНР не видит причин для конфликтов между Китаем и США

ПЕКИН, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов, Алексей Селищев/. Китайско-американские отношения развиваются в мирном ключе на основе принципов взаимного уважения и обоюдной выгоды, и нет причин для конфликтов в рамках двустороннего взаимодействия. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил глава МИД КНР Ван И.

Источник: AP 2017

«Китайско-американские отношения успешно развиваются. В ходе недавнего телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа стороны договорились придерживаться принципа “одного Китая”. Лидеры двух государств достигли взаимопонимания, поэтому в дальнейшем контакты КНР и США будут развиваться без конфликтов», — заявил министр.

По словам дипломата, сохранение и развитие отношений Китая и США отвечает интересам народов обеих стран и международного сообщества.

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