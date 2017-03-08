Глава МИД КНР не видит причин для конфликтов между Китаем и США

«Китайско-американские отношения успешно развиваются. В ходе недавнего телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа стороны договорились придерживаться принципа “одного Китая”. Лидеры двух государств достигли взаимопонимания, поэтому в дальнейшем контакты КНР и США будут развиваться без конфликтов», — заявил министр.

По словам дипломата, сохранение и развитие отношений Китая и США отвечает интересам народов обеих стран и международного сообщества.