Арсеньевский вертолетный завод «Прогресс» поставит ВС России 12 боевых вертолетов Ка-52

Владивосток, 8 марта, PrimaMedia.

Арсеньевский вертолетный завод «Прогресс» в рамках выполнения Государственного оборонного заказа на 2017 год поставит Вооруженным Силам России 12 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в рамках рабочей поездки на оборонные предприятия Дальнего Востока и Сибири, сообщает ИА PrimaMedia на сайт МО РФ.

«Сегодня на “Прогрессе” мы смотрим, как предприятие готово к выполнению планов по поставке Министерству обороны 12 вертолетов Ка-52 “Аллигатор”, тем более что в этом году у предприятия появился экспортный заказ», — сказал Юрий Борисов.

Он выразил удовлетворение тем, что предприятие не будет простаивать, так как министерство обороны не загружает полностью его мощности.

Заместитель министра обороны признал наличие определенных проблем, которые имеются у вертолета корабельного базирования Ка-52К «Катран», но высказал уверенность в скорейшем их решении.

«Мы обсуждали проблемы с вертолетом Ка-52К “Катран”. Мы завершили все предварительные испытания этого корабельного вертолета и нам надо определиться с кораблями, на которых он будет базироваться», — заявил замглавы военного ведомства.

Юрий Борисов сообщил, что он прибыл с рабочей поездкой на оборонные предприятия Дальнего Востока и Сибири с целью оценить их подготовку на старте выполнения Гособоронзаказа-2017 года, проверить, насколько развернута кооперация, закупка материалов и комплектующих, как готовы производственные мощности заводов к выполнению планов текущего года.

Замглавы военного ведомства высоко оценил работу Арсеньевского вертолетного завода по выполнению Гособоронзаказа в прошлом году.

«Никаких проблем нет, все вертолеты поставлены в срок», — сказал заместитель министра обороны.