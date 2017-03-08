Война прокуратуры с депутатами не утихает в Приморье

Прокуратура Дальнегорска проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что два депутата Думы Дальнегорска предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе в отношении себя и своих супруг.

Так, допущены нарушения, выразившиеся в непредставлении сведений о счетах в банках, в том числе более чем на два миллиона рублей, а также в сокрытии сведений о доходе от продажи транспорта и земельного участка.

По закону нарушения влекут досрочное прекращение полномочий депутатов, в связи с чем прокурор внес в Думу Дальнегорска представление. Однако Дума отказала в удовлетворении требований прокурора.

Между тем, по ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» полномочия депутата прекращаются досрочно при несоблюдении законодательства о противодействии коррупции.

Учитывая это, прокурор предъявил в суд административное заявление о признании решения Думы Дальнегорского городского округа незаконным.

Дальнегорский суд удовлетворил требования прокуратуры, решение Думы признано незаконным. Кроме этого, суд указал, что в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу на заседании Думы Дальнегорского городского округа необходимо вернуться к прекращению полномочий двух депутатов-нарушителей.

Вопросы фактического исполнения судебного решения поставлены на контроль прокуратуры города.