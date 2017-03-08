Модернизация «Красмаша» позволит создать новые образцы ракет

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассчитывает, что начавшаяся модернизация технологических линий Красноярского машиностроительного завода («Красмаш») позволит создавать новые образцы современного ракетного вооружения. Об этом министр сообщил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

Реконструкция на предприятии осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011−2020 годы».

По словам Шойгу, реализация проекта «позволит создать оружие с уникальными боевыми возможностями». В министерстве обороны рассчитывают, что оружие «в скором времени поступит в войска». Министр призвал подчиненных обеспечить непрерывный контроль за выполнением всех работ и своевременно решать возникающие вопросы.

Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод» является основным производителем межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и «Синева».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ракетный комплекс (РК) «Сармат» будет принят на вооружение в 2019—2020 годах. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» сможет доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса.

МБР РС-28 «Сармат» придут на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20 В «Воевода» и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).