Обама пришел в ярость из-за обвинений Трампа по поводу прослушки

По сведениям ее источников, Обама пришел в ярость, когда Трамп написал в Twitter, что демократическая администрация якобы осуществляла прослушку в здании Trump Tower в
«Основным правилом в администрации Обамы являлось то, что сотрудники Белого дома никогда не вмешивались в независимые расследования, которые проводило Министерство юстиции, — приводит The Wall Street Journal слова официального представителя
В воскресенье Белый дом распространил заявление, в котором обратился к Конгрессу США с требованием провести разбирательство по поводу предположительно имевшего место превышения полномочий исполнительной ветви власти при Обаме.