Обама пришел в ярость из-за обвинений Трампа по поводу прослушки

По сведениям ее источников, Обама пришел в ярость, когда Трамп написал в Twitter, что демократическая администрация якобы осуществляла прослушку в здании Trump Tower в Нью-Йорке за считанные дни до победы республиканца на выборах. Экс-президент расценил данные высказывания как в высшей степени оскорбительные для него. Вместе с тем, Обама, по словам одного из его помощников, не намерен отвечать публично на каждый выпад нового главы государства.

«Основным правилом в администрации Обамы являлось то, что сотрудники Белого дома никогда не вмешивались в независимые расследования, которые проводило Министерство юстиции, — приводит The Wall Street Journal слова официального представителя экс-президента Кевина Льюиса. — В связи с этим принципом ни президент Обама, ни один из сотрудников Белого дома не отдавали приказ о слежке за каким-либо гражданином США. Любые утверждения, что это не так, просто не соответствуют действительности».

В воскресенье Белый дом распространил заявление, в котором обратился к Конгрессу США с требованием провести разбирательство по поводу предположительно имевшего место превышения полномочий исполнительной ветви власти при Обаме.