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08:21 (мск), источник: ТАСС

Обама пришел в ярость из-за обвинений Трампа по поводу прослушки

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Экс-президент США Барак Обама был разгневан обвинениями действующего американского лидера Дональда Трампа в его адрес по поводу санкционирования прослушивания телефонных разговоров республиканца. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Источник: AP 2017

По сведениям ее источников, Обама пришел в ярость, когда Трамп написал в Twitter, что демократическая администрация якобы осуществляла прослушку в здании Trump Tower в Нью-Йорке за считанные дни до победы республиканца на выборах. Экс-президент расценил данные высказывания как в высшей степени оскорбительные для него. Вместе с тем, Обама, по словам одного из его помощников, не намерен отвечать публично на каждый выпад нового главы государства.

«Основным правилом в администрации Обамы являлось то, что сотрудники Белого дома никогда не вмешивались в независимые расследования, которые проводило Министерство юстиции, — приводит The Wall Street Journal слова официального представителя экс-президента Кевина Льюиса. — В связи с этим принципом ни президент Обама, ни один из сотрудников Белого дома не отдавали приказ о слежке за каким-либо гражданином США. Любые утверждения, что это не так, просто не соответствуют действительности».

В воскресенье Белый дом распространил заявление, в котором обратился к Конгрессу США с требованием провести разбирательство по поводу предположительно имевшего место превышения полномочий исполнительной ветви власти при Обаме.

Комментарии
7
александр зыков
Раз взвился в истерике , значит точно был в курсе дел , Обаме ничего не стоило подслушивать фашистскую жабу , а уж на своей земле этот негодяй творил всё , что заблагорассудиться либералистической семье ...
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Эдуард Попов
Да уж , Обама столько гадостей натворил на всей планете , даже у себя в стране успел вляпаться по самое не балуй !
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Рыбачка Соня
Интеллигентные, выдержанные и образованные люди подло не гадят перед уходом с постов.
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