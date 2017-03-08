Сергей Левченко встретится c депутатами Госдумы от Приангарья 10 марта

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко впервые встретится с депутатами Госдумы седьмого созыва от региона в Москве, 10 марта. Об этом сообщил на своей странице в Facebook парламентарий Николай Николаев. Ранее именно он предлагал устроить встречу депутатов с главой региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее, на встрече с гостями «Клуба публичной политики», 25 декабря 2016 года, Николай Николаев отметил, что губернатор Иркутской области еще ни разу не собирал всех депутатов Госдумы от региона вместе и не обсуждал с ними местные проблемы. Тогда он предложил назначить встречу в начале февраля 2017 года.