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08:47 (мск), источник: РИА Новости

Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин, сообщается на сайте правительства России в среду.

Источник: РИА Новости

«Подписанным распоряжением утверждена национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017−2022 годы», — говорится в документе. Отмечается, что стратегию планируется реализовать в два этапа.

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На первом этапе (2017−2018 годы) предусматривается разработка механизмов реализации стратегии; информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. На втором (2019−2022 годы) предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Согласно документу, реализация стратегии будет финансироваться в рамках действующих государственных программ.

Ранее сообщалось, что в рамках стратегии планируется, прежде всего, определить инструменты, которые будут обеспечивать эффективность вовлечения женщин в экономику и увеличивать их представительство на различных уровнях принятия решений. Среди других пунктов — преодоление гендерных стереотипов, снижение насилия в отношении женщин, проблема совмещения женщиной профессиональных и семейных обязанностей, вопрос разницы в оплате труда женщин и мужчин.

Комментарии
1
Александр д
сколько бумаги переводят а воз по ныне там завтра клизис
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