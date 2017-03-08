Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин

«Подписанным распоряжением утверждена национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017−2022 годы», — говорится в документе. Отмечается, что стратегию планируется реализовать в два этапа.

На первом этапе (2017−2018 годы) предусматривается разработка механизмов реализации стратегии; информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. На втором (2019−2022 годы) предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Согласно документу, реализация стратегии будет финансироваться в рамках действующих государственных программ.

Ранее сообщалось, что в рамках стратегии планируется, прежде всего, определить инструменты, которые будут обеспечивать эффективность вовлечения женщин в экономику и увеличивать их представительство на различных уровнях принятия решений. Среди других пунктов — преодоление гендерных стереотипов, снижение насилия в отношении женщин, проблема совмещения женщиной профессиональных и семейных обязанностей, вопрос разницы в оплате труда женщин и мужчин.