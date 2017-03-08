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08:51 (мск), источник: Informburo.kz

Акорда опубликовала трогательный ответ Нурсултана Назарбаева на вопрос о маме

Трогательный ответ главы государства на вопрос «Что бы Вы написали маме?» появился на официальной странице пресс-службы Акорды в Facebook.

Источник: Informburo.kz

Фрагмент записи был сделан в ходе встречи с женской общественностью 7 марта 2001 года. Глава государства рассказал, чего ждут мамы от своих сыновей. Президент признался, что жалеет о том, что недостаточно много времени уделял своей маме, однако её любовь поддерживает Нурсултана Абишевича до сих пор.

«Наверное, матери от своих сыновей ждут ласковых слов, как и любая женщина. Матери особенно нуждаются в этом. По прошествии времени ни один я, наверное, повзрослев, ругает себя за то, что уделили мало времени своим матерям, мало ласковых слов сказали. И мало говорили мамам: “Как я тебя люблю”. Я очень жалею, что тогда не смог быть чаще с ней, а я знал, как она меня сильно любит. Думаю, как ни один человек на свете. Её любовь до сих пор меня в этой жизни поддерживает, даже когда я принимаю очень важные решения», — признался Нурсултан Назарбаев.

Президент также отметил, что не верит в сверхъестественные силы, однако его мать периодически снится ему. «Она мне снится. Я не мистик и не верю знахарям, экстрасенсам и астрологам, но бывало так, что она мне снилась и говорила, что всё будет хорошо и нормально. Если бы сейчас она была жива, я как сын мог обратиться к ней письмом, то я бы сказал, что очень сильно её люблю и дорожу ею», — добавил глава государства.

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