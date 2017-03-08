Акорда опубликовала трогательный ответ Нурсултана Назарбаева на вопрос о маме
Трогательный ответ главы государства на вопрос «Что бы Вы написали маме?» появился на официальной странице
Трогательный ответ главы государства на вопрос «Что бы Вы написали маме?» появился на официальной странице
Фрагмент записи был сделан в ходе встречи с женской общественностью 7 марта 2001 года. Глава государства рассказал, чего ждут мамы от своих сыновей. Президент признался, что жалеет о том, что недостаточно много времени уделял своей маме, однако её любовь поддерживает Нурсултана Абишевича до сих пор.
«Наверное, матери от своих сыновей ждут ласковых слов, как и любая женщина. Матери особенно нуждаются в этом. По прошествии времени ни один я, наверное, повзрослев, ругает себя за то, что уделили мало времени своим матерям, мало ласковых слов сказали. И мало говорили мамам: “Как я тебя люблю”. Я очень жалею, что тогда не смог быть чаще с ней, а я знал, как она меня сильно любит. Думаю, как ни один человек на свете. Её любовь до сих пор меня в этой жизни поддерживает, даже когда я принимаю очень важные решения», — признался Нурсултан Назарбаев.
Президент также отметил, что не верит в сверхъестественные силы, однако его мать периодически снится ему. «Она мне снится. Я не мистик и не верю знахарям, экстрасенсам и астрологам, но бывало так, что она мне снилась и говорила, что всё будет хорошо и нормально. Если бы сейчас она была жива, я как сын мог обратиться к ней письмом, то я бы сказал, что очень сильно её люблю и дорожу ею», — добавил глава государства.