Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Работа, которая вас убивает
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Необычные роды звездных мам: пять историй
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Дочка МакSим стала копией мамы
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Неслабый пол
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
08:55 (мск), источник: Publika.md

Законопроект о переходе к мажоритарной системе вынесут на публичные слушания

Решение некоторых неправительственных организаций блокировать обсуждение инициативы по изменению избирательной системы вызывает недоумение.

Источник: Publika.md

Глава парламента Андриан Канду отметил, что идею о переходе к голосованию по одномандатным округам нужно обсудить на публичных слушаниях, чтобы учесть все мнения.

С этой целью создадут специальную рабочую группу, а обсуждения назначат не позднее следующей недели. В тоже время некоторые НПО заявили, что не будут участвовать в них, несмотря на то, что инициативу по данным некоторых опросов поддержало 80% населения.

«Позиция гражданского общества очень неожиданная, с учётом того, что оно всегда высказывалось за организацию более широких обсуждений важных законопроектов. Не слишком ли политизированно гражданское общество, не превращается ли оно в политические партии с политическими взглядами? У большинства партий, парламентских и непарламентских, в программе необходимость изменения системы», — сказал председатель парламента РМ Андриан Канду.

Представители 18 неправительственных организаций считают, что обсуждать изменения политической системы можно будет только после парламентских выборов.

«Нужно устранить существующие недостатки в Кодексе о выборах, чтобы подготовить платформу для парламентских выборов 2018 года. Те, кто подписали это обращение, ни в коем случае не пытались обсуждать изменение избирательной системы. Мы сможем сделать это только после парламентских выборов 2018 года», — отметил директор программ Promo-Lex Павел Постикэ.

Большинство представителей гражданского общества считают, что переход к мажоритарной избирательной системе позволит выбирать депутатов, которые действительно будут работать в интересах граждан.

«Хотелось бы, чтобы эти структуры привели также юридические, а не только политические аргументы, и в ходе диалога пришли к некоторому общему знаменателю, который можно предложить народу, который будет принят гражданским обществом и политическим партиями. Данная система даст гражданам возможность выбирать тех, в ком они уверены», — сказал эксперт в области международного права Виталий Гэмурарь.

«Вопрос назрел — давно пора изменить избирательную систему. Если спросить людей из разных районов, кто из депутатов представляет их интересы, вряд ли они смогут ответить. Если у них возникает проблема, им просто не к кому обратиться. В таком случае, почему налоги, которые я плачу, должны идти на зарплату депутата, который не приносит пользы ни мне, ни обществу», — подчеркнул глава Ассоциации украинцев в Молдове Михаил Багас.

С инициативой выбирать депутатов по одномандатным округам выступил в понедельник председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. Демократы также считают, что у диаспоры в парламенте должны быть свои представители.

По данным исследования, проведённого компанией Intellect Group, почти 80% опрошенных высказались за переход к мажоритарной избирательной системе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами
США готовы сохранять «украинские» санкции в отношении РФ
Обама пришел в ярость из-за обвинений Трампа по поводу прослушки
Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин
«Реал» и «Бавария» прошли в следующий раунд Лиги чемпионов
Из-за выпуска «Минуты славы» уволен сотрудник Первого канала
Более 30 человек ранены при столкновении поезда и автобуса в США
Спорт
Это всё. «Бавария» закончила эпоху Арсена Венгера Наверное, это не должно было закончиться так, но, по крайней мере, всё к тому шло
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь