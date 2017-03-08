Законопроект о переходе к мажоритарной системе вынесут на публичные слушания
Решение некоторых неправительственных организаций блокировать обсуждение инициативы по изменению избирательной системы вызывает недоумение.
Решение некоторых неправительственных организаций блокировать обсуждение инициативы по изменению избирательной системы вызывает недоумение.
Глава парламента Андриан Канду отметил, что идею о переходе к голосованию по одномандатным округам нужно обсудить на публичных слушаниях, чтобы учесть все мнения.
С этой целью создадут специальную рабочую группу, а обсуждения назначат не позднее следующей недели. В тоже время некоторые НПО заявили, что не будут участвовать в них, несмотря на то, что инициативу по данным некоторых опросов поддержало 80% населения.
«Позиция гражданского общества очень неожиданная, с учётом того, что оно всегда высказывалось за организацию более широких обсуждений важных законопроектов. Не слишком ли политизированно гражданское общество, не превращается ли оно в политические партии с политическими взглядами? У большинства партий, парламентских и непарламентских, в программе необходимость изменения системы», — сказал председатель парламента РМ Андриан Канду.
Представители 18 неправительственных организаций считают, что обсуждать изменения политической системы можно будет только после парламентских выборов.
«Нужно устранить существующие недостатки в Кодексе о выборах, чтобы подготовить платформу для парламентских выборов 2018 года. Те, кто подписали это обращение, ни в коем случае не пытались обсуждать изменение избирательной системы. Мы сможем сделать это только после парламентских выборов 2018 года», — отметил директор программ
Большинство представителей гражданского общества считают, что переход к мажоритарной избирательной системе позволит выбирать депутатов, которые действительно будут работать в интересах граждан.
«Хотелось бы, чтобы эти структуры привели также юридические, а не только политические аргументы, и в ходе диалога пришли к некоторому общему знаменателю, который можно предложить народу, который будет принят гражданским обществом и политическим партиями. Данная система даст гражданам возможность выбирать тех, в ком они уверены», — сказал эксперт в области международного права Виталий Гэмурарь.
«Вопрос назрел — давно пора изменить избирательную систему. Если спросить людей из разных районов, кто из депутатов представляет их интересы, вряд ли они смогут ответить. Если у них возникает проблема, им просто не к кому обратиться. В таком случае, почему налоги, которые я плачу, должны идти на зарплату депутата, который не приносит пользы ни мне, ни обществу», — подчеркнул глава Ассоциации украинцев в Молдове Михаил Багас.
С инициативой выбирать депутатов по одномандатным округам выступил в понедельник председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. Демократы также считают, что у диаспоры в парламенте должны быть свои представители.
По данным исследования, проведённого компанией Intellect Group, почти 80% опрошенных высказались за переход к мажоритарной избирательной системе.