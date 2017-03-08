Законопроект о переходе к мажоритарной системе вынесут на публичные слушания

Глава парламента Андриан Канду отметил, что идею о переходе к голосованию по одномандатным округам нужно обсудить на публичных слушаниях, чтобы учесть все мнения.

С этой целью создадут специальную рабочую группу, а обсуждения назначат не позднее следующей недели. В тоже время некоторые НПО заявили, что не будут участвовать в них, несмотря на то, что инициативу по данным некоторых опросов поддержало 80% населения.

«Позиция гражданского общества очень неожиданная, с учётом того, что оно всегда высказывалось за организацию более широких обсуждений важных законопроектов. Не слишком ли политизированно гражданское общество, не превращается ли оно в политические партии с политическими взглядами? У большинства партий, парламентских и непарламентских, в программе необходимость изменения системы», — сказал председатель парламента РМ Андриан Канду.

Представители 18 неправительственных организаций считают, что обсуждать изменения политической системы можно будет только после парламентских выборов.

«Нужно устранить существующие недостатки в Кодексе о выборах, чтобы подготовить платформу для парламентских выборов 2018 года. Те, кто подписали это обращение, ни в коем случае не пытались обсуждать изменение избирательной системы. Мы сможем сделать это только после парламентских выборов 2018 года», — отметил директор программ Promo-Lex Павел Постикэ.

Большинство представителей гражданского общества считают, что переход к мажоритарной избирательной системе позволит выбирать депутатов, которые действительно будут работать в интересах граждан.

«Хотелось бы, чтобы эти структуры привели также юридические, а не только политические аргументы, и в ходе диалога пришли к некоторому общему знаменателю, который можно предложить народу, который будет принят гражданским обществом и политическим партиями. Данная система даст гражданам возможность выбирать тех, в ком они уверены», — сказал эксперт в области международного права Виталий Гэмурарь.

«Вопрос назрел — давно пора изменить избирательную систему. Если спросить людей из разных районов, кто из депутатов представляет их интересы, вряд ли они смогут ответить. Если у них возникает проблема, им просто не к кому обратиться. В таком случае, почему налоги, которые я плачу, должны идти на зарплату депутата, который не приносит пользы ни мне, ни обществу», — подчеркнул глава Ассоциации украинцев в Молдове Михаил Багас.

С инициативой выбирать депутатов по одномандатным округам выступил в понедельник председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. Демократы также считают, что у диаспоры в парламенте должны быть свои представители.

По данным исследования, проведённого компанией Intellect Group, почти 80% опрошенных высказались за переход к мажоритарной избирательной системе.