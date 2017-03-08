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09:02 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Региональное правительство уделяет особое внимание поддержке семьи, материнства и детства»

В среду, 8 марта, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей Самарской области с Международным женским днем.

Источник: Volga News

«Этот прекрасный весенний праздник наполняет нас чувством любви и благодарности к нашим милым женщинам, дарит нам особое, приподнятое, ни с чем не сравнимое настроение. Ведь за всеми нашими жизненными достижениями и успехами, семейным счастьем, благополучием и домашним уютом стоит ваш огромный труд, забота, терпение и мудрость», — говорится в поздравлении.

По словам главы региона, сегодня женщины играют исключительно важную роль в политической и общественной жизни нашей губернии и страны в целом. «Во многом благодаря их усилиям развиваются здравоохранение, образование, культура, социальная сфера, на их плечах лежит забота о воспитании подрастающего поколения», — отметил руководитель области.

Он напомнил, что региональное правительство уделяет особое внимание поддержке семьи, материнства и детства. «В прошлом году мы открыли новый, соответствующий мировым стандартам областной перинатальный центр в Самаре, начали строительство многофункционального госпиталя “Мать и дитя”, провели капитальный ремонт перинатального центра в Тольятти», — сообщил Николай Меркушкин.

Губернатор поблагодарил всех женщин Самарской области за трудолюбие, самоотверженность, неиссякаемый оптимизм, жизненную стойкость и душевную чуткость. «Рядом с вами мы, мужчины, становимся лучше, сильнее и духовно богаче», — подчеркнул глава региона.

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