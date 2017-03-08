В Нидерландах заподозрили США во вмешательстве перед выборами в парламент

Это не нарушает действующие в Нидерландах нормы, однако может противоречить американским законам и к тому же вызывает беспокойство в королевстве, пишет The New York Times.

Как следует из документов, с которыми ознакомилось издание, фонд Горовица направлял деньги Вилдерсу в течение двух лет, при этом почти $120 тыс. были предоставлены в 2015 году, что стало самым крупным пожертвованием политическим организациям Нидерландов в этот год.

«Это иностранное вмешательство в нашу демократическую систему», — заявил изданию Рональд ван Раак, член Социалистической партии Нидерландов, выступающей за запрет иностранных пожертвований. «Мы бы не подумали, что иностранцы заинтересуются нашей политикой. Наверное, мы себя недооценили», — добавил он.