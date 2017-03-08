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09:49 (мск), источник: РБК

В Нидерландах заподозрили США во вмешательстве перед выборами в парламент

Американский неоконсерватор Дэвид Горовиц направил лидеру правой нидерландской партии $150 тыс. В Социалистической партии Нидерландов увидели в пожертвовании американского политика «иностранное вмешательство в демократические процессы».

Источник: AP 2017

Американский неоконсерватор Дэвид Горовиц направил лидеру участвующей в предвыборной гонке в Нидерландах Партии свободы Герту Вилдерсу $150 тыс.

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Это не нарушает действующие в Нидерландах нормы, однако может противоречить американским законам и к тому же вызывает беспокойство в королевстве, пишет The New York Times.

Как следует из документов, с которыми ознакомилось издание, фонд Горовица направлял деньги Вилдерсу в течение двух лет, при этом почти $120 тыс. были предоставлены в 2015 году, что стало самым крупным пожертвованием политическим организациям Нидерландов в этот год.

«Это иностранное вмешательство в нашу демократическую систему», — заявил изданию Рональд ван Раак, член Социалистической партии Нидерландов, выступающей за запрет иностранных пожертвований. «Мы бы не подумали, что иностранцы заинтересуются нашей политикой. Наверное, мы себя недооценили», — добавил он.

Как отмечается в статье, в соответствии с законодательством США фонд Горовица не может предоставлять средства политическим организациям

«Налоговая служба США [IRS] рассматривает благотворительность, осуществляемую политической организацией, как нарушение федеральных налоговых правил», — пояснил изданию Маркус С. Оуэнс, партнер юридической фирмы Loeb & Loeb и бывший руководитель отдела IRS.

Президент фонда Горовица Майкл Финч заявил The New York Times, что деньги были направлены Вилдерсу на нужды, связанные с судебными разбирательствами и «не были политическими пожертвованиями»

Горовиц в беседе с изданием заявил, что считает Вилдерса героем и поддерживает его. «Герт Вилдерс — герой. И я считаю, что он герой самой важной битвы всех времен — битвы за свободу слова», — сказал Горовиц, добавив, что считает ситуацию в Европе «кошмаром».

Парламентские выборы в Нидерландах пройдут 15 марта. По данным опросов, антимусульманская партия Вилдерса занимает второе место, немного уступая правящей Народной партии за свободу и демократию во главе с премьер-министром Марком Рютте.

Комментарии
5
александр зыков
Международная Санта Барбара , уже не знают кому , что предъявить ...
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Марк Саамов
Вилдерс должен победить. Иначе капут всей такой прогрессивной Европе придёт.
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Владимир Пацак
Сейчас, США очухаецца и переправит эту "шайбу" в сторону наших ворот.
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