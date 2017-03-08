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10:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Приангарья поблагодарил женщин за мудрость, терпение, доброту и душевное тепло

Губернатор Иркутской области поздравил женщин с 8 марта.

Глава Приангарья Сергей Левченко поздравил женщин с 8 марта и пожелал им праздничного весеннего настроения, счастья и здоровья. Губернатор благодарит прекрасный пол за мудрость, терпение, доброту и душевное тепло. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Левченко Сергей:

Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником!

Международный женский день 8 марта символизирует торжество любви, мечты и красоты. Он олицетворяет весну и несет новые надежды. Сегодня в ваш адрес будут звучать торжественные и теплые слова поздравлений! Уверен, что их поток не иссякнет, а станет в дальнейшем только полноводнее, обогащаясь новыми поводами для восхищения.

Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаем дань искреннего уважения и благодарности нашим женщинам за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, нежность и заботу. Сегодня от вашей веры, оптимизма и надежды во многом зависит благополучие государства, настоящее и будущее нашей страны, нашей области.

Пусть в вашей жизни множатся и остаются самые светлые события и воспоминания, успехи и достижения.

Желаю вам праздничного весеннего настроения, счастья и здоровья вам и вашим близким!

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