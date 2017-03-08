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09:56 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украина хочет пересмотра Будапештского меморандума

Украина выступает за перезапуск переговоров стран, подписавших Будапештский меморандум.

Источник: Telegraf.com.ua

США как страна-подписант Будапештского меморандума, предусматривающего гарантии безопасности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия, должны участвовать в переговорах, касающихся Крыма и ситуации на Донбассе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Конечно, мы нуждаемся в поддержке США для перезапуска переговоров подписантов Будапештского меморандума», — сказал он, выступая во вторник на слушаниях в сенате США.

По словам главы украинского МИД, «США должны играть ключевую роль в переговорах и по Донбассу, и по Крыму».

Киев указывает на нарушение Москвой Будапештского меморандума и отсутствие более жесткой реакции других подписантов.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта ОБСЕ, Устава ООН и ДНЯО в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Подписан 5 декабря 1994 г. лидерами Украины, США, России и Великобритании. Франция и Китай — два других участника ДНЯО, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.

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