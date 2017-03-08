Украина хочет пересмотра Будапештского меморандума
Украина выступает за перезапуск переговоров стран, подписавших Будапештский меморандум.
Украина выступает за перезапуск переговоров стран, подписавших Будапештский меморандум.
США как
«Конечно, мы нуждаемся в поддержке США для перезапуска переговоров подписантов Будапештского меморандума», — сказал он, выступая во вторник на слушаниях в сенате США.
По словам главы украинского МИД, «США должны играть ключевую роль в переговорах и по Донбассу, и по Крыму».
Киев указывает на нарушение Москвой Будапештского меморандума и отсутствие более жесткой реакции других подписантов.
Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта ОБСЕ, Устава ООН и ДНЯО в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием