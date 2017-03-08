Украина хочет пересмотра Будапештского меморандума

США как страна-подписант Будапештского меморандума, предусматривающего гарантии безопасности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия, должны участвовать в переговорах, касающихся Крыма и ситуации на Донбассе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Конечно, мы нуждаемся в поддержке США для перезапуска переговоров подписантов Будапештского меморандума», — сказал он, выступая во вторник на слушаниях в сенате США.

По словам главы украинского МИД, «США должны играть ключевую роль в переговорах и по Донбассу, и по Крыму».

Киев указывает на нарушение Москвой Будапештского меморандума и отсутствие более жесткой реакции других подписантов.