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09:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Секреты ЦРУ стали добычей WikiLeaks

Секреты Центрального разведывательного управления США стали добычей WikiLeaks, на сайте которого утечка характеризуется, как крупнейшая в истории американской разведки.

Источник: "РИА Новости" Украина

WikiLeaks начал публикацию первой части добытой им информации, назвав ее Year Zero («Нулевой год»). Она включает в себя почти 9 тысяч документов, о секретных хакерских программах ЦРУ, позволяющих следить за людьми и прослушивать их разговоры с помощью смартфонов ведущих компаний мира и даже современных телевизоров, передает Euronews.

Специалисты считают документы подлинными.

«Я только что разговаривал с бывшим офицером ЦРУ, который сказал мне, что это действительно проблема, — говорит Рафаэль Саттер, специалист по кибербезопасности. — Он сказал, что в ЦРУ предстоит серьезное разбирательство. Он выглядел удивленным… И сказал, что будет удивлен если за этим не последуют отставки».

Опубликованные документы также свидетельствуют, что ЦРУ использовало в качестве своего хакерского центра консульство США во Франкфурте на Майне.

При этом, как утверждает WikiLeaks, значительная часть хакерского арсенала ЦРУ, включая вредоносные программы, вирусы и «трояны», а также приложения, позволяющие дистанционно управлять различными электронными устройствами, попала в руки людей, не связанных с правительством США. Теперь они располагают возможностями проведения хакерских атак наравне с ЦРУ.

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