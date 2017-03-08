НБС: Женщины гораздо реже преступают закон, но совершают более тяжкие преступления

По статистике, женщины образованнее мужчин. Почти 25% представительниц прекрасного пола получили высшее образование, в то время как этот показатель у мужчин составляет всего 17%.

Женщины занимают 48% руководящих должностей в госучреждениях. Однако этот показатель почти вдвое меньше в коммерческой сфере. Там представительницы прекрасного пола занимают примерно 27% руководящих должностей. Большинство женщин — 60% — работают в сфере услуг и лишь 16% — управляет предприятиями с более 50-ю сотрудниками.

Несмотря на образованность, зарплата женщин в среднем на 13% ниже, чем у мужчин. Разница составляет почти 650 леев.

Согласно статистике, женщины совершают меньше преступлений. Так, в 2015 году из общего числа правонарушений лишь 7,5% пришлось на их долю. Они преступают закон в более зрелом возрасте и чаще всего речь идет о тяжких преступлениях.

По официальным данным, женщины составляют 52% населения нашей страны.