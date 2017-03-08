В праздник 8 Марта Аксенов отметил вклад, который женщины вносят в развитие Крыма

При этом он подчеркнул, что женщины хранят домашний очаг, воспитывают детей, а также добиваются блестящих успехов в самых разных областях — экономике и политике, науке и искусстве, спорте и общественной жизни. «Вы делаете тысячу важных и нужных дел и при этом всегда остаетесь красивыми, нежными и заботливыми. Как вам это удается — тайна, которую мы, мужчины, никогда не сможем разгадать», — говорится в поздравлении.

Кроме того, Аксенов отметил, что женщины вносят весомый вклад в развитие России и Крыма. «В дни “Крымской весны” вы встали рядом с мужчинами, чтобы защитить мир и согласие на нашей земле. И сегодня вы активно участвуете в реализации самых важных проектов», — добавил он.

При этом глава РК поблагодарил женщин за труд, мудрость и терпение.

«Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, весеннего настроения, света и радости! Пусть сбудутся ваши мечты! Пусть слова любви, благодарности и восхищения в ваш адрес звучат не только 8 марта, но и каждый день! Вы этого заслуживаете!», — подытожил Аксенов.