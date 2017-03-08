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18:16 (мск), источник: РИА Крым

В праздник 8 Марта Аксенов отметил вклад, который женщины вносят в развитие Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости (Крым). В Международный женский день глава Республики Крым Сергей Аксенов пожелал женщинам здоровья, весеннего настроения и радости. Поздравление опубликовано на сайте Совета министров РК.

Источник: РИА "Новости"

При этом он подчеркнул, что женщины хранят домашний очаг, воспитывают детей, а также добиваются блестящих успехов в самых разных областях — экономике и политике, науке и искусстве, спорте и общественной жизни. «Вы делаете тысячу важных и нужных дел и при этом всегда остаетесь красивыми, нежными и заботливыми. Как вам это удается — тайна, которую мы, мужчины, никогда не сможем разгадать», — говорится в поздравлении.

Кроме того, Аксенов отметил, что женщины вносят весомый вклад в развитие России и Крыма. «В дни “Крымской весны” вы встали рядом с мужчинами, чтобы защитить мир и согласие на нашей земле. И сегодня вы активно участвуете в реализации самых важных проектов», — добавил он.

При этом глава РК поблагодарил женщин за труд, мудрость и терпение.

«Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, весеннего настроения, света и радости! Пусть сбудутся ваши мечты! Пусть слова любви, благодарности и восхищения в ваш адрес звучат не только 8 марта, но и каждый день! Вы этого заслуживаете!», — подытожил Аксенов.

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