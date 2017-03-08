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12:41 (мск), источник: Ежедневник.by

Правительство лишило надбавок спортклубы, которые не участвую в знаковых соревнованиях

Правительством уточнен порядок регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 3 марта 2017 г. № 178.

Источник: Ежедневник.by

Документом внесены изменения и дополнения в постановление Совета министров от 16 мая 2013 года № 383 «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку».

В частности, с учетом положений указа президента от 31 декабря 2016 года № 519, уточняющих возможности направления средств поддержки на выплату заработной платы в клубах по игровым видам спорта, исключены размеры повышений тарифных ставок (окладов) спортсменов-инструкторов, стажеров спортсменов-инструкторов клубов по игровым видам спорта, играющих не в высшей лиге (в хоккее с шайбой — в экстра-лиге) чемпионата Беларуси и (или) чемпионатах, розыгрышах кубков других государств.

Право давать разъяснения по применению настоящего постановления предоставлено Министерству спорта и туризма.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

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