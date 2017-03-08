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12:37 (мск), источник: БЕЛТА

Установленные в Куропатах границы зон охраны никаким образом не приводят к утратам значимости места памяти — Минкульт

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установленные в Куропатах границы зон охраны никаким образом не приводят к утратам значимости места памяти, заявили БЕЛТА в Минкультуры Беларуси, комментируя вопрос изменения границ зон охраны урочища Куропаты.

В ведомстве рассказали, что в 2004 году Министерством культуры была утверждена схема зон охраны историко-культурной ценности «Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты Минского района Минской области» на период до разработки градостроительной документации стадии «Детальный план».

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Спустя практически 10 лет после разработки этого документа возникла объективная необходимость его актуализации и переработки, что было обусловлено несколькими факторами. Так, имеющаяся схема зон охраны не соответствовала требованиям вступившего в силу в 2006 году закона «Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь», который определил нормы в отношении проектов зон охраны и устанавливаемых ими режимов содержания. В 2013 году на рассматриваемую территорию была разработана градостроительная документация стадии «Детальный план», что формально отменяло действие разработанной схемы зон охраны.

Кроме того, строительство МКАД на участке урочища Куропаты и иная градостроительная деятельность на прилегающей территории привели к изменению характера окружающей среды и планировочной структуры, что с учетом инициированной на различных уровнях (в том числе Совета Министров) необходимости пересмотра регламентов использования этой территории объективно свидетельствовало о потребности разработки актуального технического нормативного правового акта — проекта зон охраны историко-культурной ценности.

В связи с этим в августе 2013 года Институт истории Национальной академии наук Беларуси провел археологические исследования на территории между лесным массивом Куропаты и границами охранной зоны. Результаты археологических, архивных и библиографических исследований стали основанием для установления границ зон охраны этой историко-культурной ценности в сложившейся градостроительной ситуации.

Предложения по установлению границ зон охраны рассматривались на двух заседаниях Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры.

Таким образом, проект зон охраны историко-культурной ценности «Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты Минского района Минской области» был утвержден 1 декабря 2014 года на основании представленной разработчиками (УП «Минскградо», ИП Глинник В. В.) научно-проектной документации с обоснованием предлагаемых решений.

В министерстве отметили, что утвержденным в 2014 году проектом зон охраны по сравнению со схемой 2004 года изменены границы охранных зон не только в части участка по ул. Мирошниченко, 49, но и в целом пересмотрены параметры всех охранных зон историко-культурной ценности на основании материалов археологических исследований и научно-проектной документации.

Охранная зона, устанавливаемая проектом зон охраны вокруг историко-культурной ценности, предназначена для выявления градостроительных и планировочных качеств и визуального восприятия объекта наследия. «Установленные границы зон охраны никаким образом не приводят к утратам отличительных особенностей и значимости места памяти. Кроме того, принятое решение позволяет решить градостроительные задачи и обеспечить устройство въезда на территорию, предназначенную для создания мемориальной зоны. Проектные предложения по созданию мемориала были предварительно рассмотрены совместно с Минским горисполкомом», — добавили в Минкультуры.

В связи с тем, что участок по ул. Мирошниченко, 49 расположен за границами зон охраны историко-культурной ценности, принятие решений по возможности строительства на нем находится за пределами компетенции Министерства культуры, заключили в ведомстве.

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