WikiLeaks сообщила о серверах ЦРУ для прослушки под названием PocketPutin
Из документов, опубликованных WikiLeaks, следует, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки, которые называются PocketPutin.
Из документов, опубликованных WikiLeaks, следует, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки, которые называются PocketPutin.
Портал начал публиковать данные из центра киберразведки спецслужбы накануне.
У Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США есть пять скрытых серверов для прослушки, которые называются PocketPutin («Карманный Путин»). Об этом на своей странице в Twitter сообщает портал WikiLeaks.
Накануне WikiLeaks начал публикацию утечек документов из центра киберразведки ЦРУ.
Первая часть материалов, получившая название Year Zero, состоит из 8761 документа и свидетельствует о существовании систем киберслежки, разработке вирусных программ и попытках спецслужб взломать антивирусное программное обеспечение.