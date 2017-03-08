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14:00 (мск), источник: РБК

WikiLeaks сообщила о серверах ЦРУ для прослушки под названием PocketPutin

Из документов, опубликованных WikiLeaks, следует, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки, которые называются PocketPutin.

Источник: AP 2017

Портал начал публиковать данные из центра киберразведки спецслужбы накануне.

У Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США есть пять скрытых серверов для прослушки, которые называются PocketPutin («Карманный Путин»). Об этом на своей странице в Twitter сообщает портал WikiLeaks.

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Накануне WikiLeaks начал публикацию утечек документов из центра киберразведки ЦРУ.

В организации отмечали, что публикация данных, обозначенная как Vault 7, станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательных ведомств

Первая часть материалов, получившая название Year Zero, состоит из 8761 документа и свидетельствует о существовании систем киберслежки, разработке вирусных программ и попытках спецслужб взломать антивирусное программное обеспечение.

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