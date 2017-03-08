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14:15 (мск), источник: 112.ua

Глава МИД Германии не исключает ослабление антироссийских санкций в случае выполнения минских соглашений

Глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не исключает снятия с Российской Федерации санкций, однако они могут быть отменены лишь после выполнения Россией минских соглашений. Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Источник: 112.ua

«Наша позиция была и есть следующая: если при активном участии Москвы будет действительно положительный, ощутимый прогресс в выполнении минских договоренностей, мы также должны рассмотреть постепенное ослабление санкций, наложенных на Россию в связи с действиями в восточной Украине», — заявил Зигмар Габриэль.

При этом он отметил, что ситуация на Донбассе сейчас продолжает оставаться «стабильно сложной», а потому о значительной реализации достигнутых в Минске договоренностей пока не может быть и речи.

Зигмар Габриэль подчеркнул, что даже если это и произойдет, то ослаблены будут лишь те санкции, которые были введены в отношении Российской Федерации в связи с ситуацией в Донбассе.

«Санкции за Крым не имеют с ними ничего общего… Я не знаю никого, кто бы выступал или даже размышлял об их отмене», — добавил глава МИД Германии.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Марк Тонер заявил, что в США намерены сохранять санкции против России до полного выполнения минских соглашений.

Также страны Евросоюза намерены рассмотреть вопрос продления санкций, введенных в отношении 150 человек и 37 организаций из Украины и России в связи с посягательством на территориальную целостность Украины.

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