Глава МИД Германии не исключает ослабление антироссийских санкций в случае выполнения минских соглашений

«Наша позиция была и есть следующая: если при активном участии Москвы будет действительно положительный, ощутимый прогресс в выполнении минских договоренностей, мы также должны рассмотреть постепенное ослабление санкций, наложенных на Россию в связи с действиями в восточной Украине», — заявил Зигмар Габриэль.

При этом он отметил, что ситуация на Донбассе сейчас продолжает оставаться «стабильно сложной», а потому о значительной реализации достигнутых в Минске договоренностей пока не может быть и речи.

Зигмар Габриэль подчеркнул, что даже если это и произойдет, то ослаблены будут лишь те санкции, которые были введены в отношении Российской Федерации в связи с ситуацией в Донбассе.

«Санкции за Крым не имеют с ними ничего общего… Я не знаю никого, кто бы выступал или даже размышлял об их отмене», — добавил глава МИД Германии.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Марк Тонер заявил, что в США намерены сохранять санкции против России до полного выполнения минских соглашений.

Также страны Евросоюза намерены рассмотреть вопрос продления санкций, введенных в отношении 150 человек и 37 организаций из Украины и России в связи с посягательством на территориальную целостность Украины.