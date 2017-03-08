Нападение на марш феминисток в Киеве
Во время марша за права женщин на Крещатике несколько человек пытались облить зеленкой участников акции. Никто из активистов не пострадал.
Во время марша за права женщин на Крещатике несколько человек пытались облить зеленкой участников акции. Никто из активистов не пострадал.
Как сообщает Эспрессо.TV, полиция очень быстро отреагировала и схватила одного из злоумышленников.
По данным 44.ua, инцидент произошел около Национальной оперы. Молодые люди облили нескольких участников акции зеленкой и пытались облить молоком.
Подобные феминистские марши должны сегодня пройти также во Львове, Харькове и Херсоне. Активисты выступают против насилия в отношении женщин и за отмену праздника 8 марта.
— Женщины испытывают постоянное экономическое насилие — получают более низкие зарплаты, выполняют домашнюю работу бесплатно. Новая государственная политика праздников стремится выбросить Международный день женщин из календаря и заменить его днем семьи, — заявляют организаторы акции.
Напомним, Украинский институт национальной памяти предлагает вообще отменить празднование 8 марта.