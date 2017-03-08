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14:44 (мск), источник: Ictv.ua

Нападение на марш феминисток в Киеве

Во время марша за права женщин на Крещатике несколько человек пытались облить зеленкой участников акции. Никто из активистов не пострадал.

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Как сообщает Эспрессо.TV, полиция очень быстро отреагировала и схватила одного из злоумышленников.

По данным 44.ua, инцидент произошел около Национальной оперы. Молодые люди облили нескольких участников акции зеленкой и пытались облить молоком.

Подобные феминистские марши должны сегодня пройти также во Львове, Харькове и Херсоне. Активисты выступают против насилия в отношении женщин и за отмену праздника 8 марта.

— Женщины испытывают постоянное экономическое насилие — получают более низкие зарплаты, выполняют домашнюю работу бесплатно. Новая государственная политика праздников стремится выбросить Международный день женщин из календаря и заменить его днем ​​семьи, — заявляют организаторы акции.

Напомним, Украинский институт национальной памяти предлагает вообще отменить празднование 8 марта.

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