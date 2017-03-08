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14:46 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Турции призвал ФРГ решить, другом или врагом она считает Анкару

Мевлют Чавушоглу указал на то, что его выступление в Гамбурге было перенесено в резиденцию турецкого консула «под давлением» местных властей.

Источник: AP 2017

БЕРЛИН, 8 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Турция считает, что запреты на выступления в Германии турецких политиков не соотносятся с основными правами человека. Об этом заявил в Берлине глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Мы должны уважать друг друга. Мы просим Германию решить, кто для нее Турция — друг или враг
Мевлют ЧавушоглуГлава МИД Турции

«Турция беспокоится о своих гражданах за рубежом, это касается всех стран», — отметил министр. Он указал на то, что его выступление в Гамбурге, которое «должно было состояться в запланированном зале», было перенесено в резиденцию турецкого консула «под давлением» местных властей.

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«Это не соотносится с правами человека и основными ценностями ЕС», — считает глава ведомства.

Турецкий министр также сообщил, что встреча с германским коллегой Зигмаром Габриэлем, которая состоялась в среду, «прошла в доверительной атмосфере». Чавушоглу отметил, что в скором времени глава МИД ФРГ посетит Турцию.

Ранее в Германии были запрещены два выступления турецких политиков, которые должны были агитировать за внесение поправок в конституцию. Президент Турции Тайип Эрдоган сравнил такие запреты с политикой нацистов.

В свою очередь канцлер Ангела Меркель назвала подобные сравнения неуместными и отметила, что они «умаляют тяжесть преступлений, совершенных национал-социалистами».

Комментарии
1
николай бондарь
Весеннее обострение начинается. Надо бы Эрдогану добавить беженцев в ЕС - может уважать начнут. А то что-то борзеют не по рангу.
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