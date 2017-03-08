Глава МИД Турции призвал ФРГ решить, другом или врагом она считает Анкару

БЕРЛИН, 8 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Турция считает, что запреты на выступления в Германии турецких политиков не соотносятся с основными правами человека. Об этом заявил в Берлине глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Мы должны уважать друг друга. Мы просим Германию решить, кто для нее Турция — друг или враг

«Турция беспокоится о своих гражданах за рубежом, это касается всех стран», — отметил министр. Он указал на то, что его выступление в Гамбурге, которое «должно было состояться в запланированном зале», было перенесено в резиденцию турецкого консула «под давлением» местных властей.

Эрдоган сравнил политику Германии по отношению к Анкаре с нацизмом

«Это не соотносится с правами человека и основными ценностями ЕС», — считает глава ведомства.

Турецкий министр также сообщил, что встреча с германским коллегой Зигмаром Габриэлем, которая состоялась в среду, «прошла в доверительной атмосфере». Чавушоглу отметил, что в скором времени глава МИД ФРГ посетит Турцию.

Ранее в Германии были запрещены два выступления турецких политиков, которые должны были агитировать за внесение поправок в конституцию. Президент Турции Тайип Эрдоган сравнил такие запреты с политикой нацистов.

В свою очередь канцлер Ангела Меркель назвала подобные сравнения неуместными и отметила, что они «умаляют тяжесть преступлений, совершенных национал-социалистами».