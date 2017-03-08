Латвийского чиновника проверят за использование русского языка

Свою речь латвийский чиновник прочитал 28 февраля перед подписанием договора театра Jūras vārti с Рижским русским театром имени Михаила Чехова о сотрудничестве. Лембергс поприветствовал присутствующих в зале на латышском, а затем произнес перед собравшимися зрителями короткую речь на русском языке.

Как объяснил позже сам мэр Вентспилса, находящаяся в зале публика была преимущественно русскоязычным, поэтому он и решил произнести короткую речь. Титров с переводом слов мэра не последовало.

Как стало известно в среду, из-за речи Лембергса Центр госязыка начал проверку, по завершению которой всем вовлеченным сторонам будут даны объяснения.

«Если мероприятие организует государство или самоуправление, рабочим языком является латышский. Если выступает депутат, то депутатам латвийской республики всегда надо говорить на государственном языке», — заявила представитель ЦГЯ.

Ранее ЦГЯ упрекал в использовании русского языка и одного из самых известных латвийских политиков — мэра Риги Нила Ушакова. В феврале в отношении столичного градоначальника было начато административное делопроизводство за русскую речь.