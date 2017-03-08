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15:50 (мск), источник: УНИАН

Суд в Гааге: представитель Украины привел аргументы в пользу срочных мер против РФ

В Международном суде ООН в Гааге представитель Украины обвинил представителя России в искажении фактов и законов и призвал Суд безотлагательно ввести против РФ временные меры.

Источник: УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующие аргументы изложил представитель украинской стороны, доктор Гарольд Кох (Harold Hongju Koh).

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Он также обвинил представителей РФ в «искажении законов и фактов», «законодательной акробатике», а также заверил Суд в том, что временные меры надо ввести безотлагательно.

«Если говорить коротко, то этот Суд стоит перед трагической ситуацией, требующей срочного урегулирования. Факты, представленные Украиной, демонстрируют, что ситуацию необходимо решить безотлагательно — как на востоке Украины, так и в Крыму. Как и в предыдущем иске, поданном против России Грузией, этот Суд должен назначить временные меры потому что, во-первых, условия нестабильные и могут быстро измениться, во-вторых, есть уязвимое население, которое нуждается в вашей защите, — это невинное гражданское население Украины. В-третьих, потому что идет напряжение из-за продолжения конфликта. И, в-четвертых, продолжаются атаки, приводящие к смертям, ранениям и перемещению местного населения», — заявил Кох.

Представитель украинской стороны напомнил, что российская сторона отметила, что «нет необходимости во введении неотложных мер».

«Почему? Потому что МН17 уже был уничтожен, а атаки на гражданское население, о которых говорила украинская сторона, были совершены месяц назад?», — подчеркнул Кох.

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По его словам, если власти России не отдадут приказ патрулировать свои границы с Украиной, то еще «более опасное оружие может снова попасть на восток Украины уже завтра, а ужасные атаки на гражданских в Авдеевке произошли только неделю назад».

«Позвольте мне подчеркнуть, что Украина не планировала в этом Суде привести все факты нарушений Россией международного права или подтверждение принадлежности Крыма. Ваша задача — решить, может ли Украина сейчас позволить себе временные меры защиты в то время, когда Суд продолжит рассматривать иск. Законодательная акробатика, которую мы слышали от представителя России, заключается в том, что международные правила, применяемые к другим государствам, не применяются в РФ. Все, о чем просит Украина этот Суд, — это использовать свои полномочия, чтобы защитить невинных украинских граждан, которые находятся под угрозой дискриминационных и террористических атак и культурного исчезновения. Без временных мер, установленных этим Судом, РФ продолжит играть по собственным правилам и делать противоположное требованиям Конвенций (о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации — УНИАН), а расплачивается за это невинное гражданское население», — заявил представитель Украины.

Он констатировал, что сейчас Украина просит Суд заставить Россию «прекратить поставки вооружения и оказание помощи через границу группам, которые совершают атаки против гражданских (на Донбассе), и прекратить культурное уничтожение украинцев и крымских татар в Крыму».

«Если Россия не замешана в этих криминальных действиях, то она не будет страдать от каких-либо ограничений в то время, когда это дело будет рассматриваться», — подчеркнул Кох.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в отношении Украины.

В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поскольку поставляет вооружение на Донбасс, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, развернув кампанию по дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела Судом по существу.

7 марта представители РФ в Суде отвергли все обвинения Украины, они заверили, что Россия выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций.

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