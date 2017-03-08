С лозунгами против фашизма и сексизма прошлись феминистки по Алматы

Казахстанская организация «КазФем» устроила эту акцию в честь Международного женского дня.

Во главе колонны феминистки несли большой фиолетовый баннер «Свобода. Сестринство. Феминизм», дружно выкрикивая речёвку. Прохожие снимали их на видео. Кто-то аплодировал, кто-то недоумевал. «Вы это серьёзно?!», — воскликнул какой-то парень.

«Ни бога, ни мужа, ни господина!», — дружно скандировали девушки и женщины. В речёвке были затронуты темы сексизма, гомофобии и репродуктивного давления. Феминистки агитировали не подчиняться гендерным стереотипам, бороться с насилием в отношении женщин. «Сам стирай свои носки», «Не тебе рожать — не тебе решать», «Девушки — лучшие друзья девушек», — хором звучало на «Арбате».

«Сегодня цветочки, завтра — отбитые почки!», — выкрикивали девушки. «Долой фашизм, лесбофобию, сексизм!».

Участница движения Вероника Фонова рассказала Informburo.kz, что акция призвана бороться с неравным положением женщин в нашем обществе.

«Праздник 8 Марта в последние годы незаслуженно стал праздником женственности, цветов, — прокомментировала Вероника Фонова. — Говорят, что женщина должна оставаться женственной и прекрасной. Мы хотим возродить традицию, из-за которой родился этот праздник — это борьба за равные права, за равную оплату труда, за равноправие на работе и дома. У нас до сих пор остаётся разрыв в заработной плате, составляющий около 30%, состав правительства — женщин там далеко не 50%, до сих пор существует угроза изнасилований, и как мы видим из сводок новостей, она реальная».

«КазФем» также выступил против репродуктивного давления в нашем обществе. Рождение детей, по мнению участниц движения — это выбор каждой женщины, а не обязательная функция.

«Вот я дизайнер, я люблю своё творчество, — говорит Вероника. — А мне говорят: “Тебе уже 24, ты должна рожать, потому что ты женщина”. А может быть, я не хочу этого».

В сентября прошлого года на том же «Арбате» феминистки устроили перфоманс. Акция с символичным названием «Освобождение Фемиды» прошла в поддержку инициативы по отмене примирения сторон в делах об изнасиловании.