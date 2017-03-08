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15:45 (мск), источник: Газета.Ру

Трамп рассказал о решающей роли женщин в США

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере предложил присоединиться к нему в Международный женский день и вспомнить о решающей роли, которую играют женщины в американском обществе.

Источник: AP 2017

«Я испытываю невероятное уважение к женщинам и ко множеству ролей, которым они служат, которые крайне важны для нашего общества и экономики», — написал он.

Трамп также подчеркнул, что женщины играют решающую роль не только в американском обществе, но и во всем мире.

Ранее сообщалось, что восьмого марта начал работу сайт Makehersmile.world, на котором российских женщин можно поздравить с Международным женским днем.

Комментарии
2
Ольга Лысенко
Ну, что русскоговорящие ненавистники 8 Марта, получили---распишитесь!
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николай бондарь
Сообразительный Трамп. Негр бы не додумался.
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